Se un tuo amico ti ha portato questo oggetto dal Tibet la fortuna sarà con te

Il numero 8 nella cultura tibetana rappresenta un valore legato alla fortuna. Significati particolari li ha anche in matematica, astronomia, fisica e chimica. Uno di questi 8 oggetti che ti sono stati regalati potrebbe garantirti fortuna e prosperità per i prossimi anni.

È una Regione storico-geografica dell’Asia orientale, attualmente fa parte della Cina anche se le rivendicazioni dell’indipendenza e dell’autonomia hanno creato da sempre grandi tensioni. Eppure il Tibet è uno di questi posti che i viaggiatori sognano di raggiungere da una vita. Qualche amico ci è riuscito e magari ci ha portato pure un dono a cui dovremmo prestare attenzione. Perché potrebbe averci fatto non solo un regalo, potrebbe avere portato la fortuna nella nostra vita per un lungo periodo del futuro.

Se il regalo è un parasole dovremmo stare fermi per un attimo. Il regalo è davvero prezioso. Il parasole ha un valore spirituale elevatissimo. Può essere di forme e colori diversi, non importa, semplice o triplo, è un simbolo di protezione da dolori, malattie e contro l’ignoranza.

Se un tuo amico ti ha portato un vaso dal Tibet potrebbe averti fatto un grande favore. I vasi per i tibetani sono simboli di ricchezza. Aiutano a realizzare i desideri, le necessità materiali ma anche la realizzazione spirituale. Possono avere forme e colori variegati, sono legati a pratiche tantriche e a rituali che rafforzano lo spirito e ci aiutano a lavorare meglio e con maggiore profitto. Sistemiamolo in ufficio o sulla scrivania di casa. I nostri affari andranno a gonfie vele.

Se il regalo è una conchiglia potremmo rimanere delusi. Quanto sbagliamo! La conchiglia in Tibet è uno strumento musicale utilizzato come contenitore, amato dalle divinità femminili. La nostra storia d’amore potrebbe ricavarne giovamento, nuovi propositi ed entusiasmo ritrovato. Arrediamoci la camera da letto e i problemi coniugali saranno un ricordo.

I medaglioni sono sempre fortunati in Tibet perché legati alla Ruota del Dharma. Nell’India pre-buddista rappresentava Sole e arma da difesa. In casa un medaglione tibetano ci aiuta a mantenere la sicurezza e tiene lontani ladri e persone malevole che vogliono la nostra infelicità. Posto all’ingresso o nel salone conferirà alla casa un’aura di felicità che non potrà essere scalfita dagli ospiti indesiderati.

Sono 4 regali molto belli che non dovremmo sottovalutare. Pesci d’oro, fiore di lotto, nodo infinito e vessillo della vittoria sono gli altri 4 simboli che vanno a completare la serie. Questi 8 elementi fanno parte della cultura del Tibet da secoli. Averli in casa può cambiare il nostro futuro. Quindi ringraziamo il nostro amico che ha fatto un viaggio così importante e si è ricordato di noi. E se abbiamo tempo e denaro facciamo altrettanto. L’esperienza sarà indimenticabile e potremmo rendere indietro il favore.