Al termine di una settimana molto complicata per i mercati azionari (prima l’euforia per il salvataggio di Credit Suisse e poi la paura per il crollo di Deutsche Bank) il Ftse Mib ha comunque chiuso in rialzo con 31 titoli azionari che hanno chiuso in territorio positivo sui 40 del listino principale. Tra questi, però, ci sono state 3 azioni del Ftse Mib che hanno stupito al rialzo al termine della settimana di contrattazioni: FinecoBank, Inwit e A2A. Poiché di Inwit e della sua forza ci siamo occupati solo qualche giorno fa, nel prosieguo di questo articolo analizzeremo solo FinecoBank e A2A.

A sorpresa FinecoBank chiude in testa la settimana di contrattazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 24 marzo a quota 13,61 €, in ribasso del 2,23% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Tra le 3 azioni del Ftse Mib che hanno stupito al rialzo al termine della settimana di contrattazioni quella che ha stupito di più è stata FinecoBank. Da inizio anno, infatti, il titolo è tra i peggiori del settore bancario insieme a Illimity Bank. Era da ottobre del 2022 che non si vedeva un guadagno settimanale così importante.

Si potrebbe, quindi, anche ipotizzare che siamo all’inizio di una nuova fase rialzista. Una conferma in tal senso si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 14,703 €. Per una ripresa di lungo periodo, però, c’è un altro ostacolo da superare: area 16,312 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni e il suo superamento potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 19 €, prima, di area 25 €, poi.

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare, allora le quotazioni di FinecoBank potrebbero andare a toccare nuovamente area 10 €.

Il rialzo di A2A è arrivato al capolinea? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 24 marzo a quota 1,44 €, in ribasso dell’1,06% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

È da ottobre 2022 che le quotazioni di questo titolo stanno correndo al rialzo. Adesso, però, potrebbero essere arrivate al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, il titolo ha raggiunto la massima estensione del rialzo in corso. Un ritracciamento, quindi, potrebbe essere molto probabile nel medio/lungo periodo.

Per una view di breve si rimanda all’analisi sul time frame giornaliero.