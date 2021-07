Il forno a microonde è un elettrodomestico prezioso e indispensabile in ogni cucina. Piccolo, comodo e ci permette di scongelare, cuocere e riscaldare.

Ci rende la vita più semplice, perché permette di dimezzare i tempi di cottura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Naturalmente come tutti gli altri elettrodomestici, ha bisogno di manutenzione e di pulizia quotidiana.

Siamo abituati ad utilizzare il microonde per ogni cottura e con tutti i cibi. Ma in realtà, ci sono degli alimenti che non dovrebbero essere riscaldati in questo elettrodomestico. Perderebbero le proprietà nutritive, oppure diventerebbero tossici per via delle radiazioni.

3 alimenti insospettabili che se riscaldati al microonde possono danneggiare la nostra salute

Il primo alimento che non dovremmo mai riscaldare in microonde sono le patate.

In questo articolo, Pochi sanno che questo frutto che abbiamo tutti in casa può aiutare a conservare le patate e non farle germogliare, abbiamo spiegato come prendercene cura dopo averle comprate.

Se consumate nel modo giusto, le patate sono un ottimo alimento ricco di potassio e vitamina C.

Ma capita, spesso, di cucinarle in abbondanza. L’abitudine è quella di lasciarle raffreddare a temperatura ambiente e poi conservarle in frigorifero. Quest’azione potrebbe provocare la proliferazione di alcune batteri che, purtroppo il microonde non riesce a debellare. Meglio riscaldare le patate in padella o al forno.

Ora occupiamoci dei funghi. Un alimento buonissimo che può essere cucinato in diversi modi. Andrebbero sempre consumati appena cotti, perché le loro proteine si deteriorano molto velocemente. Riscaldandoli in microonde, potrebbero provocare gonfiore e mal di stomaco.

Questi erano due dei 3 alimenti insospettabili che se riscaldati al microonde possono danneggiare la nostra salute. Vediamo qual è l’ultimo.

Un ultimo alimento

Un altro alimento che non dovremmo mai riscaldare in microonde è il riso. Va consumato subito dopo la cottura o conservato nella maniera giusta.

Infatti il riso crudo contiene delle spore, che spesso la cottura non riesce a debellare. Capita che, lasciato raffreddare per molto tempo a temperatura ambiente, le spore sopravvissute, si moltiplichino. Quindi non basterebbe il microonde per eliminarle.