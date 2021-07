Uno dei segni più evidenti dell’avanzamento dell’età è sicuramente l’invecchiamento della pelle.

Dopo i 50 anni, ma a volte anche prima, la pelle comincia a disidratarsi più in fretta ed appare più ruvida.

E le cellule cutanee si rinnovano con minore frequenza rispetto a qualche anno fa.

Per rallentare questo processo inevitabile, esistono vari trattamenti specifici. Ma lo scopo di questo articolo è quello di mostrare che si può ringiovanire la pelle anche cambiando alcune abitudini quotidiane.

5 raccomandazioni per avere una pelle liscia e tonica dopo i 50 anni

Iniziamo la nostra analisi partendo da un fattore determinante per la cura della pelle, ossia l’alimentazione.

Gli esperti, infatti, consigliano una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, possibilmente di stagione.

In tal senso, ecco gli alimenti preziosi come l’oro che non devono mai mancare nel carrello se vogliamo mantenerci in forma quest’estate.

Stiamo parlando di alimenti ricchi di sostanze antiossidanti, fondamentali per contrastare i radicali liberi. Questi ultimi non sono altro che prodotti di scarto di processi cellulari, che favoriscono l’invecchiamento precoce di organi, cellule e tessuti.

Restando in tema alimentazione, sono importantissimi anche i liquidi che assumiamo. Il consiglio è quello di bere almeno 2 litri di acqua ogni giorno, senza dimenticare la frutta e la verdura.

In questo modo, eviteremo la secchezza cutanea ed avremo una pelle più liscia e morbida.

Sono altamente sconsigliate, invece, le bevande alcoliche.

Il terzo suggerimento riguarda l’assunzione di vitamine necessarie per il nostro organismo, sempre attraverso l’alimentazione.

Le più importanti sono le vitamine A, C ed E, fondamentali per la riparazione dei tessuti e per garantire elasticità ed idratazione alla pelle.

Altre 2 abitudini basilari

Il consiglio principale, soprattutto in questa calda stagione, è quello di fare attenzione all’esposizione solare.

Benché questa sia indispensabile per la sintesi di vitamina D, i raggi del sole possono essere molto pericolosi per la pelle. Quindi bisogna proteggerla ogni giorno con apposite creme protettive di qualità. Infine, completiamo la lista di queste 5 raccomandazioni per avere una pelle liscia e tonica dopo i 50 anni, con un ultimo suggerimento.

Questo riguarda una componente fondamentale della nostra routine, ossia il sonno. Per avere una pelle rilassata, infatti, bisogna ridurre al minimo lo stress e garantire un ciclo di sonno che va dalle 7 alle 9 ore.