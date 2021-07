Le giornate sembrano sempre corte quando dobbiamo organizzare le ore da dedicare all’attività fisica. È ormai noto, però, che la sedentarietà non porta buoni risultati e bisogna trovare lo spazio tra lavoro, casa, famiglia. Non si può sempre poter scegliere, perché i nostri orari non coincidono con quelli della palestra. Sicuramente esistono le alternative da fare all’aperto, come la corsa, la camminata a passo sostenuto. Inoltre, d’estate si può approfittare del mare o della piscina per nuotare e fare lunghe camminate. Molti si chiedono anche quale sia il momento e la durata perfetta per fare sport, argomenti oggetto di studi e ricerche.

Questa è l’ora giusta per allenarsi e fare esercizi per bruciare grassi

Non esiste una quantità ufficiale precisa, ma le volte in cui è consigliabile allenarsi variano da persona a persona. Subentrano altri fattori, come stile di vita, obiettivo finale, età, eventuali patologie, alimentazione.

Se la motivazione principale è legata alla volontà di perdere peso, bisognerà allenarsi almeno 3 volte a settimana, alternando attività moderate e più vigorose. Se si conduce una vita regolare, la temperatura dei nostri muscoli sarà alta nel tardo pomeriggio e si avranno prestazioni migliori. Sconsigliato la sera tardi, perché potrebbe influire sul sonno e sulla qualità del riposo notturno. Fare sport durante il pomeriggio, quando il corpo è in piena attività, allevia lo stress e si ha più tempo per recuperare.

Non saranno necessarie ore intense, basteranno 40 minuti di esercizi o attività, consigliate dal proprio coach. La mattina, poco dopo il risveglio, sembra essere un ottimo orario per riattivare il metabolismo. Una corsa o marcia, di almeno mezz’ora, solitamente preceduta da una colazione adatta, sarebbero utili a smaltire i grassi. Fare attività aerobica presto la mattina risveglierà le energie, metterà il buonumore e non troveremo file per strada e in palestra.

Per velocizzare il metabolismo e non trovare confusione, questa è l’ora giusta per allenarsi e fare esercizi per bruciare grassi.