Una cattiva alimentazione può avere delle ripercussioni sull’intero organismo e talvolta coinvolgere anche il fegato e le funzioni epatiche. Simili abitudini possono causare l’insorgenza della steatosi epatica meglio nota come sindrome del “fegato grasso”. Nell’articolo “Colesterolo e trigliceridi alti potrebbero indicare questo problema al fegato da non trascurare” abbiamo illustrato a quali segnali prestare attenzione. I cibi che si portano in tavola possono diventare anche degli ottimi alleati per la salute epatica. Vediamo allora quali sono i 3 alimenti economici per depurare il fegato ed eliminare il grasso in eccesso.

Come aiutare il fegato a funzionare meglio e in maniera più efficace

Tra i cibi che è possibile prediligere per ridurre il grasso a livello epatico e purificare i fegato troviamo senz’altro le fibre. Queste sostanze limitano l’assorbimento a livello epatico di numerose sostanze tossiche facilitando la conseguente eliminazione per mezzo delle feci. Le fibre sono delle ottime alleate a tavola anche nel controllo dei picchi glicemici. Abbiamo fornito alcuni suggerimenti per la prima colazione nell’articolo: “Le 3 formidabili colazioni che fanno abbassare la glicemia velocemente e in modo naturale senza spendere troppi soldi”.

Altri alimenti da prediligere quando si vuole tenere a bada il grasso a livello epatico sono quelli ricchi di antiossidanti. Alcuni studi scientifici dimostrano come gli antiossidanti stimolino la lipolisi riducendo il grasso a livello epatico.

I 3 alimenti economici per depurare il fegato ed eliminare il grasso in eccesso

Nel ventaglio di possibili alimenti amici del fegato troviamo quelli che possiedono una buona componente amara. Una soluzione efficace ad inserirli nella propria dieta potrebbe coinvolgere gli infusi. Come abbiamo spiegato nell’articolo “Per depurare il fegato grasso basta una tazza di questa bevanda naturale” gli infusi amari hanno un particolare effetto sul fegato.

Insieme agli alimenti che è utile introdurre nella dieta, ve ne sono altri che invece sarebbe preferibile limitare. È il caso dei cibi ad alto contenuto di grassi insaturi, le bibite eccessivamente zuccherate così come i cibi ricchi di zuccheri raffinati. Queste scelte alimentari aiutano non solo il fegato, ma potrebbero avere degli effetti positivi anche sui valori di glicemia, trigliceridi e colesterolo nel sangue.