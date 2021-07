Molti lo definiscono a ragione veduta l’ormone del buonumore in quanto questo è l’effetto principale che la serotonina svolge sul nostro organismo. Una carenza di tale sostanza si traduce spesso in disturbi della sfera psicofisica, ecco perché è importante assicurarsi il giusto apporto di tale ormone. Nel presente articolo vediamo come aumentare la serotonina con l’alimentazione e un’abitudine quotidiana a prova di felicità che tutti possono sfruttare.

Una cosa importante per stare bene e sentirsi felici

La serotonina è un importante ormone che sostiene l’equilibrio umorale all’interno del sistema nervoso centrale. Essa funge da precursore alla melatonina regolando la qualità del sonno e agisce anche sul controllo del peso corporeo.

Una carenza o uno squilibrio della trasmissione serotoninergica può causare delle vere e proprie problematiche psicofisiche al soggetto che ne soffre. Questo ormone si sintetizza a partire da una sostanza che si chiama triptofano e che si assume principalmente per mezzo dell’alimentazione. Non è un caso che circa il 90% della serotonina presente nel nostro organismo si produca proprio a livello intestinale. Questo fa capire quale importante ruolo rivesta persino l’alimentazione per regolare il buonumore.

Come aumentare la serotonina con l’alimentazione e un’abitudine quotidiana a prova di felicità

Esistono alcuni alimenti che, per le loro caratteristiche, sono ricchi di trifptofano, precursore della serotonina. Tra quelli di origine vegetale troviamo sicuramente i carboidrati integrali, i legumi e la frutta fresca come ciliegie, prugne, banane, kiwi o ananas. Tra gli elementi di origine animale possiamo segnalare le uova o il latte. Inoltre, un ulteriore alimento ricchissimo di triptofano è sicuramente il cioccolato fondente extra con una quantità di cacao pari ad almeno l’85%. Il cosiddetto “cibo degli Dei” è uno degli alimenti che possono contribuire al buonumore a patto che non se ne abusi.

Per aumentare i livelli di serotonina nell’organismo, esiste una ulteriore strategia davvero efficace: lo sport e l’attività motoria. Anche una semplice camminata può stimolare notevolmente il cervello come dimostrano gli studi che abbiamo riportato nel seguente articolo: “Camminare ogni giorno produce un ulteriore e straordinario effetto inaspettati secondo la scienza”. Curando il proprio stile di vita e alimentare sotto la guida di uno specialista, è possibile aumentare la serotonina nell’organismo e migliorare il proprio umore.

