Nella lingua araba il suo nome significa letteralmente “ultimo pasto prima dell’alba” e sta ad anticipare l’arrivo del Ramadan e del digiuno. Si chiama “Ful Mudammas” ed è talmente apprezzato e famoso che molti stati se ne contendono l’origine con la terra dei Faraoni in pole position. Dalla Palestina all’Egitto e dal Libano alla Siria sono in tanti a reclamare la paternità di questo piatto che spesso gli arabi consumano anche a colazione per dare energia e vigore. Dal Medio Oriente un piatto eccezionale ed economico adatta anche a vegetariani e vegani che ci stupirà per il suo sapore intenso.

Intenso e saporito

Come accade spesso con questi piatti anche il Ful Mudammas è intenso e saporito e abbastanza calorico con circa 400 calorie. Ci serviranno:

500 grammi di fagioli secchi o di fave;

1 cucchiaino di cumino;

una spolverata di cannella;

3 spicchi di aglio;

prezzemolo fresco o congelato;

45 ml di succo di limone;

olio extravergine di oliva;

sale e peperoncino.

Per prima cosa mettiamo i fagioli o le fave a bagno in acqua fredda per circa 8/9 ore.

Quindi scoliamoli più mettiamoli a bollire in una pentola con acqua, regolandoli di sale e seguendo i tempi di cottura sulla confezione.

A questo punto una volta bolliti uniamo tutti i nostri ingredienti e cuociamo per altri 10/15 minuti, eliminando poco prima della fine cottura gli spicchi d’aglio. Alcune varianti suggeriscono l’utilizzo di altri 2 ingredienti come il pomodoro fresco e la cipolla per dare ancora più consistenza al piatto.

Il mito della sua origine

Così come lo cuciniamo anche oggi questo piatto vanta una sua tradizione antichissima che risale addirittura ai Faraoni dell’antico Egitto. Servito anche allora come oggi con tutti i prodotti della fertile terra del Nilo assieme al pane locale azimo. Leggenda narra che per ringraziare il fiume Nilo e gli Dei per i raccolti abbondanti questo piatto venisse offerto in dono al fiume stesso.

