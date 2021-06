Risparmiare soldi sui consumi del frigorifero non è del tutto impossibile ma occorrono particolari accorgimenti per tagliare i costi delle bollette.

Spesso infatti non si considera che tra i diversi elettrodomestici di uso comune presenti in ogni famiglia il frigorifero assorbe continuamente energia elettrica. Non si può certo staccare la presa per abbattere i consumi perché i cibi e gli alimenti surgelati andrebbero in malora. Di conseguenza, il funzionamento del frigorifero necessita di alimentazione elettrica ad ogni ora del giorno e della notte. I nostri consulenti ricordano inoltre che “È incredibile quanto costa cucinare su un piano a induzione elettrico e quanto consuma una cucina a gas”.

Nella maggior parte dei casi conviene investire del denaro per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico di classe energetica superiore per abbassare sensibilmente i consumi. Infatti è davvero incredibile quanti soldi si spendono per il frigorifero ogni mese e quanti kilowatt consuma soprattutto se si possiede un elettrodomestico ormai vecchio. Del resto è davvero rilevante la differenza di importo sulle fatture dell’energia elettrica quando si passa ad un elettrodomestico di nuova generazione. In particolare conviene barattare il vecchio frigo con uno nuovo ai consumatori che possono ottenere importanti detrazioni fiscali. Non a caso “L’Agenzia delle Entrate chiarisce come ottenere sconti del 50% sull’acquisto di lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e grandi elettrodomestici”.

Un frigorifero consuma di più durante i mesi estivi a causa della forte escursione termica tra ambiente interno ed esterno. Ma ad incidere sui consumi è soprattutto l’efficienza energetica dell’elettrodomestico le cui classi vanno dalla A alla D. Ad esempio per un apparecchio di classe A++ si deve preventivare un consumo annuo di 280 kWh e di soli 150 kWh per la classe A+++.

I consumi medi invece lievitano in misura spropositata fino a raggiungere i 620 kWh su base annua per chi possiede un frigorifero di classe D. Ipotizzando che il costo di un kWh sia pari a 0,20 euro chi utilizza ancora un vecchio frigo di classe D spenderà all’incirca 124 euro all’anno. Chi invece acquista un frigo di classe A+++ risparmierà fino a 94 euro all’anno perché il costo medio dei consumi sarà di 30 euro. Il che significa che i consumi di un frigorifero con una classe energetica superiore saranno davvero modesti perché ammonteranno a circa 2,5 euro al mese.

