La camminata in acqua è un’attività sportiva molto semplice che si può praticare al mare oppure in piscina. Questa tipologia di esercizio prevede diverse variazioni ed offre straordinari benefici del tutto inaspettati. Grazie alla resistenza che esercita l’acqua è possibile strutturare un allenamento davvero completo i cui risultati possono essere visibili sin da subito. È incredibile quante calorie si bruciano camminando per mezz’ora in acqua. Vediamo allora come ottimizzare lo sforzo fisico per ottenere grandi risultati.

Quali benefici si ottengono durante la camminata in acqua

Alle volte le giornate che si trascorrono al mare o in piscina possono sembrare piuttosto lunghe. Per tale ragione è sempre bene tenersi attivi e in movimento anche durante una giornata di relax all’aperto. Per raggiungere il massimo grado del benessere fisico e psichico si potrebbe sfruttare la bella stagione per delle piacevoli e rinfrescanti camminate in acqua. Quando il caldo inizia a diventare particolarmente intenso, l’attività sportiva all’aperto diviene molto più faticosa. Ecco perché gli sort acquatici offrono il giusto compromesso tra esercizio e fatica. Una attività che non richiede particolari attrezzature è proprio la camminata in acqua. È davvero incredibile quante calorie si bruciano camminando per mezz’ora in acqua.

A cosa prestare attenzione quando si svolge l’esercizio

Per eliminare i chili di troppo quando si è al mare, gli esercizi acquatici sono davvero ottimi. Grazie alla resistenza che imprime l’acqua, il corpo che cammina in questo ambiente lavora tanto nella parte inferiore quanto in quella superiore. Inoltre, il rischio di stress alle articolazioni si riduce in maniera piuttosto marcata. Marciare in acqua richiede equilibrio, forza muscolare, resistenza e una buona capacità propriocettiva.

Chi si appresta per la prima volta a pianificare un simile esercizio, potrebbe iniziare immergendosi in ambiente acquatico fino all’altezza della vita. Con una camminata a ritmo intenso e costante si possono perdere circa 200 calorie in trenta minuti. Per ottimizzare i risultati, durante la camminata è importante concentrarsi sui seguenti aspetti: mantenere il busto in posizione verticale di modo da far lavorare gli addominali; muovere un passo mediamente lungo; poggiare prima il tallone e dopo la punta del piede ad ogni passo. Chi volesse intensificare l’esercizio, può contemporaneamente oscillare le braccia. Questo movimento incrementa ulteriormente il dispendio calorico.

Approfondimento

Basta bere questa bevanda al mattino per accelerare il metabolismo ed avere una pancia piatta senza usare integratori né spendere molti soldi