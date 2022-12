Occhio a questo trucco dei supermercati che ci fa spendere di più senza rendercene conto

C’è un trucco dei supermercati che potrebbe farci spendere di più mentre facciamo la spesa. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il supermercato è, senza alcuna ombra di dubbio, un luogo frequentato molto spesso da tantissimi di noi. In questo posto, infatti, andiamo per cercare il cibo da cucinare per nuove ricette. E, inoltre, cerchiamo prodotti per la casa che possano farci vivere in un ambiente igienizzato e pulito. In questo caso, quando andiamo dal supermercato, dovremmo guardare bene i prodotti economici ma deliziosi. E dovremmo anche tenere a mente di risparmiare. Al tempo stesso, dovremmo tenere d’occhio le strategie di marketing che i supermercati mettono in atto. Ci sono, infatti, alcuni trucchi da non sottovalutare che potrebbero portarci a riempire il carrello più di quello che in realtà desideriamo.

Ecco una strategia di marketing messa in atto dai supermercati che potrebbe farci spendere più soldi

Non tutti lo sanno, ma i supermercati mettono in atto diverse strategie di vendita. Infatti, ci sono alcuni trucchi che vengono usati e che porterebbero il cliente a spendere di più. Nulla di male se si pensa soprattutto che il marketing è in diversi ambiti della nostra vita. E, soprattutto, se si sa che è una disciplina seria che viene usata da praticamente tutte le aziende. Al tempo stesso, però, conoscere queste strategie può aiutarci. Riconoscendole, infatti, potremo evitare di spendere più soldi di quelli che in realtà vorremmo. E, soprattutto, potremo tornare a casa soddisfatti e contenti senza prodotti che in realtà non ci servono.

Le confezioni di cibo e cosa ci fa pensare che il nostro carrello sia decisamente troppo vuoto

Le strategie di marketing messe in atto dai supermercati sono molteplici e coinvolgono diverse aree del luogo in questione. Basti pensare alla musica che viene trasmessa, alla disposizione degli alimenti o al colore dei prodotti. Questi, infatti, sono tutti trucchi di marketing messi in atto dalle aziende. Ma c’è in particolare un segreto del marketing su cui vogliamo concentrarci oggi. E questo riguarda le confezioni degli alimenti. Infatti, quando mettiamo nel carrello cereali, biscotti, riso, pasta etc. cerchiamo di guardare bene le confezioni che stiamo comprando.

Occhio a questo trucco dei supermercati che ci porta a pensare che il nostro carrello non sia pieno a sufficienza

Dunque, il trucco in questione riguarda il peso di queste confezioni. Ultimamente, diversi punti vendita, hanno deciso di avere delle confezioni più leggere. La pesantezza della confezione che viene a mancare e che prima c’era, farà apparire il carrello troppo leggero.

In questo modo, potremmo essere portati a pensare che, effettivamente, non abbiamo comprato poi così tanta roba. E che quindi, potremo mettere nel carrello prodotti in più visto che è così leggero. In realtà, in questo caso dovremmo prestare occhio a questo trucco dei supermercati che ci fa credere ciò. Solo perché il carrello viene avvertito come più leggero, non vuol dire che quantità dei prodotti e prezzo cambino. Perciò, teniamolo a mente la prossima volta che andiamo a fare la spesa.