Le petunie sono piante molto generose che colorano e abbelliscono i nostri balconi e giardini con enormi fiori variopinti.

Sono piante abbastanza semplici da coltivare e crescono bene sia in vaso che nelle fioriere.

Tutti si vantano di saper coltivare bene le petunie, peccato che non tutti abbiano risultati davvero eccellenti. Ci sono dei segreti da conoscere per coltivare questo fiore, che ci ringrazierà regalandoci una vera e propria esplosione di colori. Scopriamo insieme alcune dritte per coltivare queste fantastiche piante.

Per avere petunie e surfinie sempre fiorite basta 1 solo e semplice trucchetto

Esistono circa 40 tipi di petunie, alcune sono annuali e altre perenni, e colorano i nostri giardini dalla primavera fino al tardo autunno.

Pieno sole sempre e comunque e umidità

I meravigliosi fiori della petunia hanno un bisogno assoluto di sole. Nella giornata devono rimanere esposte al sole almeno 8 ore, magari ombreggiandole con una tenda o un filtro da mezzogiorno fino alle 3.

Inoltre la petunia dovrà avere sempre un terriccio umido, facendo attenzione ad eventuali ristagni idrici nel sottovaso.

Svasatura e terriccio

Dopo aver comprato una petunia, dovremo cambiarle il tipico vasetto del centro giardinaggio con uno più grande. In questo modo daremo agio e spazio all’apparato radicale di crescere e allargarsi al meglio.

Nel nuovo vaso dovremo posizionare un primo strato di argilla espansa su cui andremo a ritagliare un disco di tessuto non tessuto.

Una volta fatto questo strato, verseremo il nostro terriccio per piante acidofile.

Questo substrato di ottima qualità, a base di torba, si trova in commercio già concimato. In questo caso avremo trovato un prodotto perfetto e completo, altrimenti dovremo reintegrarlo noi con del letame.

Il vero segreto di questo tipo di rinvaso è lo strato di tessuto non tessuto. In questo modo le radici della petunia non potranno mai raggiungere il fondo del vaso, salvandosi da eventuali ristagni idrici. Ecco perché per avere petunie e surfinie sempre fiorite basta 1 solo e semplice trucchetto.

