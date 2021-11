Andare in giro a fare shopping è un’attività gradita a tutte le donne. Quando, poi, ci sono i saldi, invernali o estivi, i negozi sono sempre strapieni e si fa fatica a trovare la propria taglia. Quando la si trova e il capo d’abbigliamento è davvero bello, sembra di aver vinto alla lotteria. Spesso, però, le donne con un seno un po’ abbondante hanno difficoltà a trovare ciò che può vestirle bene senza sembrare troppo volgari. È bello, a volte, essere seducenti, ma bisogna pur vestirsi ogni giorno anche senza esserlo troppo. Per un look comodo ma anche elegante, bisogna seguire solo qualche consiglio, anche senza spendere delle cifre.

Eleganti e comode anche con un seno abbondante e prosperoso scegliendo questi capi

Per quanto riguarda le camicie, c’è la probabilità che stiano bene di spalle ma che i bottoni tirino. Cosa fare? Preferire delle bluse che cadano morbide sul davanti, magari con una scollatura un po’ a cascata. Si possono trovare anche delle camicette elasticizzate, ma meglio quelle non troppo strette. Un capo molto femminile, e nello stesso tempo che camuffa un po’ il seno, è l’abito a vestaglietta che si incrocia davanti e si annoda su un fianco. Se si usano le giacche, si possono portare anche aperte.

Stesso discorso per i cardigan, in modo che la chiusura non enfatizzi molto il petto. Per quanto riguarda le scollature, evergreen quella a barchetta, ma anche quella quadrata. In questo modo l’attenzione è puntata sul décolleté e sul collo, meno sulla massa del petto. Se si opta per degli spezzati, usare la strategia della A o triangolo. Ciò consiste nell’indossare una gonna stretta in vita e dal taglio che va allargandosi sul fondo.

Qualche altro consiglio

Per i pantaloni, quelli a palazzo, o comunque un po’ larghi, equilibrano la figura. Per mimetizzare la grandezza del seno, inoltre, si può optare per capi scuri sopra e pantaloni o gonne chiari. Da evitare maglie o camicie con rouches o sciarpe lunghe perché danno ancora più volume davanti. Per quanto riguarda gli abiti, preferirli fermati in vita da una cintura per evidenziare le forme e non creare un effetto a rettangolo. Evitare, però, lo stile impero, poiché evidenzia troppo il seno.

Per ciò che riguarda l’intimo, è importante scegliere la coppa giusta del reggiseno, magari non troppo imbottita. Attenzione anche alle spalline, larghe e non segnanti. In commercio, tra l’altro, ci sono bei reggiseni che hanno un effetto minimizer. Preferire top contenitivi in tessuto elasticizzato invece dei bustini troppo stretti.

Quindi, eleganti e comode anche con un seno abbondante e prosperoso scegliendo questi capi.