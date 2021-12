Arrivato il fine settimana, se si ha in programma una serata spensierata con le amiche, oppure si è state invitate a cena o a qualche evento, ci si preoccupa del look. Il pensiero va all’abito da indossare, agli accessori e al trucco. Quando, poi, si tratta del clima natalizio, possono esserci occasioni più frequenti di incontro e socialità. Si può andare anche più spesso al cinema o al teatro, oppure a casa di amici per serate tranquille. Se non si è prenotato il parrucchiere, bisogna ricorrere a rimedi fai da te. Andarci spesso a volte, però, non è fattibile. In questo caso, si può benissimo fare da sole.

Acconciature semplici e ad effetto da fare da sole per splendere e farsi ammirare anche durante le feste

Innanzitutto è necessario procedere allo shampoo. Se i capelli sono secchi o crespi, è preferibile usare anche un buon prodotto per idratare la chioma e domarla. Dopo l’asciugatura col phon oppure phon e spazzola, il capello medio lungo si potrà acconciare con più facilità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un’idea semplice è quella di fare una coda abbastanza alta, lasciando due ciocche, una per lato. Con un ferro o una spazzola, fare dei boccoli con i capelli che partono dalla coda. Con le ciocche libere, cercare di creare un fiocco. Basterà passarle sotto all’elastico, una dalla parte opposta a quella dell’altra, incrociandole sotto, e poi annodandole sopra, formando un fiocco di capelli. Fissare con forcine e lacca. Volendo, si può arricchire quest’acconciatura con un grappolo di perline che scendono da un lato, fissato in cima;

un’altra idea è quella di fare una treccia morbida dietro, fissarla a 10 cm dalla punta dei capelli e allargarla in mezzo. Sopra l’elastico si potrà mettere un fiocco rosso o argento. Sul davanti si potranno lasciare libere alcune ciocche corte, in modo sbarazzino.

Uno chignon natalizio

Ora passiamo al classico raccolto. Fare una coda bassa un po’ sopra la nuca e attorcigliarvi i capelli, fissandoli a mano a mano con le forcine. Tirare un po’ i capelli sopra il punto dove si trova l’elastico per dare volume. A questo punto si possono mettere piccole stelle di Natale di stoffa attorno allo chignon oppure dei fermaglini a forma di stella o fiocco di neve glitterati color argento ai lati, verso le tempie. Anche qui, possiamo lasciare libere poche ciocche attorno al viso o una sola da un lato e dar movimento col ferro.

Ecco, quindi, quali sono le acconciature semplici e ad effetto da fare da sole per splendere e farsi ammirare anche durante le feste.