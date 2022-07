Esclusi ormai i super fortunati Toro e Ariete, tutti gli altri 10 segni dello zodiaco aspettano l’arrivo del nuovo mese carichi di aspettative. Si danno il cambio come in una staffetta dell’atletica, una settimana dopo l’altra, nella speranza magari di inanellarne un paio di positive. Come nello sport un “filotto” di risultati utili consecutivi porta buonumore e fiducia in sé, così dovrebbe essere anche per l’oroscopo. Ma, se il nuovo mese si apre all’insegna delle sorprese positive per l’Acquario, e qualcuno potrebbe dire finalmente, ci sono altri due segni letteralmente nella tempesta. Dopo aver visto quale sarà il segno più fortunato dei prossimi giorni ecco la nostra analisi per altri 3 dello zodiaco.

Poca fortuna al lavoro e tante incomprensioni in amore

Per il povero Capricorno potrebbe essere davvero una delle settimane più sfortunate dell’anno. Le stelle, infatti indicano parecchi guai dal punto di vista amoroso, con tante incomprensioni nella vita quotidiana col partner. Particolarmente nervoso anche per una situazione lavorativa che non decolla, il Capricorno sta cercando qualsiasi scusa per litigare. Attenzione, però a non tirare troppo la corda perché potrebbe spezzarsi. In ambito lavorativo, come sopra anticipato, momento di delusione per una situazione in fase di stallo, priva di guadagni e soddisfazioni. Si spera in tempi migliori.

Pioggia di soldi e successo in arrivo per un fortunatissimo Acquario ma questi 2 segni saranno travolti dalla sfortuna

Prima del secondo segno no della settimana, vediamo invece il protagonista: l’Aquario. In particolare, Venere favorirà degli incontri molto intriganti e interessanti. In ambito lavorativo, attenzione che creatività e istintività porteranno tante soddisfazioni a questo segno. Ottimo l’aspetto psicologico, che unito alla tanta energia a disposizione, farà dell’Acquario, il segno protagonista del momento.

Fase di stallo e indecisione per la Bilancia

Pioggia di soldi e successo in arrivo per un fortunatissimo Acquario, mentre per la Bilancia, il cammino delle stelle sembrerebbe opposto. Al lavoro non ci sono spunti interessanti e l’atteggiamento è in fase di attesa delle meritate ferie. In amore c’è invece troppa agitazione, che unita alla tensione del momento, potrebbe portare a qualche problema di troppo col partner. Nonostante Venere si mostri positiva, l’autolesionismo momentaneo della Bilancia potrebbe vanificare l’aiuto della dea dell’amore.

Lettura consigliata

Lo ha confermato il nostro oroscopo e lo hanno ribadito quello cinese e Pellerossa ma saranno le stelle Maya a incoronare il segno più ricco e fortunato dell’estate 2022