Sono molti gli italiani che soffrono di secchezza della pelle, un disturbo che tende ad acuirsi durante l’estate proprio a causa delle alte temperature. Il mare e l’acqua salata, poi, potrebbero creare la sensazione comune della pelle che tira.

Un’eccessiva esposizione al sole senza alcuna protezione o l’utilizzo di prodotti idratanti può sottoporre la pelle a un ulteriore stress. Inoltre, il caldo non aiuta a rafforzare il collagene che serve proprio a mantenere la pelle elastica. Per tutte queste ragioni chi soffre di cute molto secca potrebbe avvertire un leggero peggioramento nella stagione estiva.

Nelle nostre pagine troveremo una soluzione capace di idratare la pelle secca di viso e corpo con un rimedio casalingo e naturale. Con pochi euro e senza spendere in creme di cui non conosciamo la composizione riusciremo a nutrire in profondità la pelle. Basteranno alcuni ingredienti che possiamo trovare nel nostro frigorifero. Vediamo insieme come utilizzarli.

Idratare la pelle secca di viso e corpo in una notte con un rimedio naturale

Sicuramente l’acqua da sola non è sufficiente a idratare la pelle. Anche il cibo è importante, specialmente quello naturalmente ricco d’acqua come molti vegetali. Tuttavia per nutrire in profondità l’epidermide e avere un effetto emolliente potrebbero essere necessari altri aiuti.

Tra quelli più conosciuti troviamo gli oli naturali. Per anni l’olio di mandorle dolci è stato tra i più venduti per contrastare la disidratazione della pelle. Oggi, invece, è quasi stato del tutto superato dall’olio di cocco, mentre le nostre nonne utilizzavano l’olio d’oliva.

In realtà tutte queste sostanze sono utilissime a questo scopo. Ma con l’aggiunta di qualche altro ingrediente segreto se ne aumenterà l’efficacia. Uno di questi è il miele, spesso utilizzato per creare scrub e maschere per il viso. Un altro è lo yogurt che, come il miele, avrebbe proprietà lenitive, vellutanti ed emollienti.

Mescolando uno degli oli elencati sopra con una parte di miele o di yogurt, è possibile creare una fantastica maschera per la pelle. Sia per il viso che per il corpo basterà stenderne un velo e lasciarla agire pochi minuti. Per un’azione più profonda è possibile fare un impacco notturno.

Poi si procederà al lavaggio della parte che dovrà essere tamponata con delicatezza. Essendo un rimedio casalingo, è sempre bene provarlo prima su una piccola porzione di pelle per evitare la comparsa di reazioni indesiderate.

Ma ecco un’accortezza da usare ogni volta che utilizziamo sulla pelle un olio. Questo non andrebbe mai spalmato con la pelle asciutta, perché potrebbe sortire l’effetto contrario a quello desiderato. Il consiglio è di umidificare con acqua l’epidermide e solo dopo passare l’olio.

