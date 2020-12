Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non solo a Natale ma anche tutto l’anno. Il baccalà è tra gli alimenti più amati che non ha bisogno per forza di una ricorrenza per essere portato in tavola. Le festività natalizie, però, rappresentano un’ottima occasione per assaporare e condivide i piatti più buoni della cucina italiana ed internazionale.

Questa sera, i buongustai della Redazione vogliono proporre ai Lettori una ricetta davvero strepitosa, saporita e ricca che si preparare in poco tempo. Ecco tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

400 g di baccalà già ammollato;

320 g di pennette rigate;

60 millilitri di vino bianco secco;

salsa di pomodoro q.b.;

una cipolla rossa;

olive verdi e nere q.b.;

olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Pennette al ragù di baccalà per stupire gli ospiti con un piatto pronto in 15 minuti. Procedimento

Innanzitutto, pulire con attenzione il baccalà eliminando la pelle e ovviamente tutte le lische. Poi, tagliarlo a pezzetti e metterlo da parte. In una padella inserire una cipolla tagliata sottile ed un filo d’olio. Far soffriggere per qualche minuto. Aggiungere la salsa di pomodoro, un pizzico di sale, le olive tagliate a pezzetti e una spolverata di pepe. Aggiungere i pezzetti di baccalà e sfumare con il vino bianco. Far cuocere per una decina di minuti.

Spegnere il fuoco e mescolare per con un cucchiaio in legno. A questo punto, cuocere la pasta in acqua salata. Scolare lasciando un po’ d’acqua di cottura che servirà per amalgamare maggiormente gli ingredienti. Inserire le pennette nel ragù di baccalà, far saltare aggiungendo poco alla volta l’acqua di cottura. Mantecare per qualche minuto ed il gioco è fatto. Un bel vino rosso per accompagnare ed in poche mosse saranno accontentati anche i palati più raffinati.

