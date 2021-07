Adesso che stiamo entrando nella fase più calda della stagione e facciamo fatica ad arrivare a fine giornata, l’alimentazione diventa davvero importante. Ma con alimentazione non intendiamo solo ciò che portiamo a tavola, ma anche ciò potremmo e dovremmo bere per facilitare le attività del nostro fisico. Ecco allora 2 tisane da bere assolutamente prima di dormire per pulire e depurare tutto l’organismo. Sappiamo bene infatti quanto sia fondamentale il processo digestivo notturno. Meglio mangiamo alla sera, senza caricarci di calorie, meglio digeriamo e più forti ci sentiamo al mattino. Già le notti sono calde e fatichiamo ad addormentarci, cerchiamo almeno di facilitare la cosa con dei rinforzi naturali.

2 tisane da bere assolutamente prima di dormire per pulire e depurare tutto l’organismo

La prima tisana che suggeriamo agisce direttamente e velocemente sui reni, disinfettandoli e depurando tutto il tratto urinario. Perfetta sia per gli uomini che per le donne, la tisana all’equiseto ci garantirà nutrienti pieni di minerali. L’azione concomitante di potassio, silice, calcio e magnesio e molti antiossidanti contenuti in questa erba sarà un vero e proprio check up notturno di altissima qualità. Ricordiamo infatti che mantenere puliti fegato e reni ci permetterà anche di ritrovarci con maggiori energie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Contro il colesterolo cattivo

La seconda tisana, che possiamo bere non solo la sera ma per tutto l’arco della giornata, è quella alla betulla. Questa pianta è riconosciuta ufficialmente dalla scienza alimentare per le sue qualità di contrasto al colesterolo cattivo. Parliamo di una pianta che, con le sue foglie e i suoi frutti, è sicuramente uno dei migliori spazzini delle tossine che si aggirano nel nostro sangue. Riempire una bottiglia di acqua con gli estratti di betulla e bevendola per tutta la giornata, ci permetterà di mantenere puliti il sangue, il fegato e i reni. Questi rimedi sono consigliati anche dagli erboristi

Approfondimento

Prevenire i tumori al fegato e al colon con questi 2 alimenti piacevoli e salutari