Tutte le associazioni di ricerca nazionali e internazionali che si occupano quotidianamente della lotta al cancro concordano sempre di più sull’importanza del nostro stile di vita. A dire questo sono i fatti e lo storico dei pazienti e delle malattie riconducibili proprio al legame tra tumore e stile di vita. Non è una novità che non fumare, non eccedere con l’alcol, fare attività fisica frequente e mangiare con moderazione siano fondamentali. Possiamo ad esempio prevenire i tumori al fegato e al colon con questi 2 alimenti piacevoli e salutari che vedremo in questo articolo.

L’importanza dei cereali integrali

Avena e orzo sono due dei cereali integrali che stanno prendendo sempre più piede anche sulle tavole degli italiani. Ricchissimi di fibre, vitamine, minerali, acidi grassi polinsaturi e antiossidanti sono una vera e propria miniera d’oro per proteggere il nostro organismo. Una delle loro azioni principali è proprio quella di permettere all’intestino un funzionamento quasi perfetto. Soprattutto la concentrazione delle fibre fa sì che i cereali integrali consentano un giusto transito intestinale. E, liberare velocemente e correttamente l’intestino dai grassi e dalle tossine è proprio il modo migliore per prevenire i tumori. Ma è bene ricordare che i cereali integrali proteggono anche il cuore dalle malattie ed elevano le difese immunitarie dell’organismo.

Prevenire i tumori al fegato e al colon con questi 2 alimenti piacevoli e salutari

Assieme ai cereali integrali ci sono anche i legumi, forse anche più apprezzati a tavola, nella lotta contro i tumori. La scienza medica riconosce la loro validità grazie alla ricchezza di fibre, vitamine, proteine e soprattutto di quegli antiossidanti chiamati flavonoidi. Come per i cereali integrali anche nei legumi l’azione depuratrice delle vitamine e delle fibre è fondamentale per la salute dell’intestino. A ciò si aggiunga l’azione dei flavonoidi bravissimi nel contrastare la formazione dei radicali liberi. Sostanze nocive che vanno a formarsi nel nostro sangue e che non solo contribuiscono a favorire i tumori, ma anche l’invecchiamento e la degenerazione del DNA.

