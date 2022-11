2 strumenti multiuso da usare al posto del frullatore normale o a immersione

Quando si pensa agli strumenti più utili in una cucina, un posto d’onore spetta sicuramente al frullatore. Si tratta di un utensile davvero necessario, soprattutto per preparare piatti come passati di verdure, creme e frullati.

Le lame poste all’estremità inferiore del frullatore, infatti, riusciranno a ridurre in poltiglia tutti i cibi che possiamo immaginare. Ogni tipo di verdura, legumi, ortaggi e tanti altri alimenti non avranno scampo quando passeranno sotto le lame del frullatore.

In commercio, al giorno d’oggi, possiamo trovare frullatori professionali, da quelli classici, detti anche blender, fino a quelli ad immersione. Entrambi godono di diversi vantaggi e saranno utili in base all’uso che dovremo farne.

Differenza tra frullatore classico e a immersione

Il frullatore classico, oltre ad essere facilissimo da pulire, è comodo e funzionale. È dotato di contenitore, in cui si potranno versare alimenti e cibi vari. Dopo aver chiuso il tappo, potremo avviare il meccanismo, ottenendo, in men che non si dica, cibi già tritati.

Il frullatore ad immersione, o minipimer, invece, è molto più comodo e utilizzabile in diverse situazioni. Infatti è molto maneggevole e potremo usarlo anche all’interno di pentole e altri contenitori diversi dal suo. Nonostante questo, il minipimer è dotato di bicchiere in cui potremo versare e frullare, immergendolo, appunto, i nostri alimenti.

Detto questo, a volte potrebbe capitare di non avere subito a disposizione il frullatore e di non sapere come procedere altrimenti.

Fortunatamente esistono almeno 2 strumenti da cucina altrettanto comodi e veloci che ci faranno ottenere in poco tempo lo stesso risultato. Sostituiremo facilmente il frullatore e non ne sentiremo la mancanza.

2 strumenti multiuso da usare per mescolare e triturare se non abbiamo il frullatore

Il primo attrezzo con cui potremo sminuzzare e ridurre in poltiglia gli alimenti è il mortaio. È il classico strumento che si utilizza per fare in casa il pesto di basilico e pistacchio, in modo tradizionale e casereccio.

Detto questo, il mortaio potrà tornarci utile anche per triturare e spappolare cibi diversi, come frutta secca o verdure, ad esempio.

Esistono tanti tipi di mortaio, da quelli in ceramica, marmo o granito, a quelli in legno, fino a quelli in acciaio. Quelli di marmo o granito saranno utili soprattutto per tritare alimenti duri, essendo molto resistenti.

Per gli ingredienti più morbidi, invece, potremo utilizzare il mortaio di legno, per sua natura più delicato e leggero. Infine c’è il mortaio di acciaio, anche questo più fragile di quello di marmo o granito, e solitamente adatto a semi o frutta secca.

Come pulire il mortaio di granito, legno, ceramica o marmo

A tal proposito, potrebbe essere utile sapere come lavare ognuno di questi utensili. Per lavare un mortaio di ceramica o acciaio ci servirà solo una spazzola con setole morbide e dell’acqua calda.

La spazzola, infatti, ci sarà utile per rimuovere i residui di alimenti rimasti attaccati al mortaio e al pestello. Con l’acqua calda, invece, elimineremo lo sporco rimasto sulle superfici, lucidandole perfettamente.

Per quanto riguarda il mortaio in marmo o granito, invece, dovremo usare solo acqua calda e riso. In sostanza, dovremo prima lavare sotto l’acqua corrente calda il mortaio e il pestello e poi far asciugare entrambi molto bene. Dopo aver fatto ciò, dovremo versare un paio di cucchiai di riso bianco crudo nel mortaio. A questo punto schiacceremo con il pestello il riso, il quale raccoglierà i residui rimasti più impregnati nel materiale. Poi butteremo il riso sporco e ripeteremo il procedimento con dell’altro riso, finché i chicchi non saranno puliti.

Pulire un mortaio di legno, invece, sarà ancora più facile. In questo caso dovremo semplicemente utilizzare un panno umido, con cui catturare i residui di sporco, e poi asciugare il tutto.

Ottima anche la frusta manuale

Altrimenti, al posto del frullatore, potremo sfruttare anche la frusta manuale o elettrica. In questo caso riusciremo a mescolare i nostri alimenti, ottenendo delle cremose miscele. Ecco quali sono i 2 strumenti multiuso da usare in mancanza del frullatore.

Ricordiamo che, per pulire le fruste, basterà del normale detersivo per i piatti con acqua calda.