Pulire l’estrattore di succo e il frullatore in poco tempo e facilmente

Una sana alimentazione dovrebbe includere vitamine, fibre, minerali oltre a proteine, carboidrati, grassi e soprattutto acqua. In particolare i nutrizionisti raccomandano il consumo di frutta e verdura. Possiamo mangiare in modo semplice mele, pesche, arance e tanti altri frutti. Ogni stagione ci offre anche vari tipi di ortaggi e verdure, magari da consumare crudi in insalata o dopo una cottura.

Da qualche anno sono in vendita degli elettrodomestici che permettono di poter assimilare in forma liquida sia la frutta che la verdura. Ci riferiamo agli estrattori di succo.

Alcuni metodi di pulizia

Dopo averli utilizzati, però, sorge il problema della pulizia. Se la si trascura, si potrebbero formare batteri e muffe. Seguendo le istruzioni, si dovranno togliere le parti smontabili. Se sono poco sporchi basterà metterli sotto l’acqua corrente. In caso di uso intenso bisognerà mettere questi pezzi dell’estrattore a bagno con acqua tiepida. Dopo qualche tempo, staccandosi i residui di cibo, si procederà a lavarli con acqua del rubinetto. Nel caso, però, si trascurasse la pulizia frequente almeno dopo ogni uso, l’estrattore dovrebbe ricevere un trattamento diverso.

Altri suggerimenti

Alcune marche potrebbero consigliare il lavaggio in lavastoviglie e altre no. In tal caso, potremo usare qualcosa di naturale per lavare più a fondo e disinfettare.

In un contenitore versiamo parti uguali di succo di limone, aceto e acqua. Immergiamo ciò che presenta resti secchi di cibo e lasciamo agire. Dopo almeno 30 minuti passiamo uno spazzolino e poi risciacquiamo. Ogni volta che laviamo i pezzi dell’estrattore di succo dovremmo asciugare bene con un panno asciutto.

Alcune zone, passando del tempo, forse presentano del calcare. In questo caso mettiamo un po’ di acido citrico nell’acqua e bagnamo una spugnetta. Dopo questo passaggio, laviamo e asciughiamo. Come prevenzione al momento del rimontaggio poniamo della carta casa dentro all’elettrodomestico. In questo modo si assorbirà l’eventuale umidità residua.

Pulire l’estrattore di succo e il frullatore in poco tempo e facilmente

Un altro utile elettrodomestico di uso comune è il frullatore. Possiamo preparare delle creme salate, degli smoothie e usarlo con tanti tipi di alimenti.

Un metodo per pulirlo consiste nel versare nella caraffa dell’acqua leggermente tiepida e alcune gocce di detersivo per i piatti biologico. Chiudere bene e azionare il frullatore per circa un minuto. Smontare e lavare sotto l’acqua. Poi asciugare con uno strofinaccio pulito e poi capovolgiamo il bicchiere del frullatore. Prima di rimontarlo, passare un foglio di carta casa.

Un altro modo consiste nell’inserire acqua e mezzo limone a pezzetti. Frullare e poi lavare. Se presenta delle macchie difficili da togliere, si potrebbe provare a passare uno spazzolino da denti con una goccia di aceto.

Come abbiamo visto, pulire l’estrattore di succo e il frullatore è abbastanza facile e veloce, così come la manutenzione di altri piccoli elettrodomestici di uso quotidiano.

