Anche se le temperature di queste giornate sembrano far pensare il contrario, siamo ormai a 7 giorni dal tanto atteso solstizio di primavera. La settimana entrante, causa venti di scirocco, porterà i primi caldi. C’è da scommettere, come spesso accade, che da piumini e stivali, si passerà in fretta a magliette e scarpe senza calze. Con la comparsa dei primi vestitini colorati e qualcuno che azzarderà un look più estivo che da inizio primavera.

Freddolosi e calorosi reagiscono in maniera diversa al primo innalzamento delle temperature ed è curioso e divertente notare le differenze mentre si cammina per la città. Abbiamo già visto come salutare i piumini, per ritrovarli nel prossimo inverno. Oggi ci concentreremo su un’altra parte dell’abbigliamento, questa volta prettamente femminile, che andremo a riporre negli armadi – salvo alcune eccezioni – per riproporli ad autunno inoltrato. Stiamo parlando degli stivali in pelle. Uno dei sinonimi maggiori di femminilità, quando si parla di look.

Essi necessitano di una cura particolare e di una pulizia adeguata prima di essere riposti nella scatola di appartenenza. Oltre a creme idratanti specifiche e latte, esistono altre due possibili soluzioni naturali per farli riposare al meglio nel “letargo estivo”.

2 soluzioni facili, naturali ed economiche per pulire gli stivali in pelle prima di rimetterli nell’armadio quando inizia la primavera

Diciamo subito che, prima di qualsiasi trattamento, bisogna che i nostri stivali siano puliti dalle eventuali macchie. Inutile sottolineare che sarebbe opportuno farlo ogni volta che si tolgono. Quindi, passarli con un panno imbevuto in una soluzione di acqua e limone o in acqua e sapone di Marsiglia è consigliabile dopo ogni utilizzo. Altrimenti, in commercio esistono delle comode spugne che sono semplici da usare per una pulizia rapida.

Quando però decidiamo di mettere via gli stivali in maniera definitiva, dobbiamo trovare anche una soluzione che nutra e mantenga la pelle. Suggeriamo di agire in due modi rapidi, efficaci ed economici. Il primo riguarda l’uso della vaselina. Essa lubrificherà e proteggerà i nostri stivali quando saranno nella loro scatola. Sarà sufficiente prendere del cotone, metterne una piccola quantità e passarla su tutta la superficie. Dopodiché, con un altro pezzo di cotone, andremo a togliere i vari residui.

Se vogliamo una soluzione ancor più naturale e fai da te, misceliamo insieme olio extravergine d’oliva e limone. Per 20 ml di olio possono bastare dieci gocce del nostro amatissimo agrume. Mescoliamo bene con un cucchiaino, prima di prendere un pennello e andare a spalmare sulla pelle. Lasciamo agire per cinque minuti circa, prima di pulire il tutto con un panno di cotone. I due componenti lubrificheranno, nutriranno e lucideranno la pelle.

Ecco, quindi, 2 soluzioni facili, naturali ed economiche per pulire i nostri stivali. Per far sì che trascorrano al meglio il lungo riposo della stagione calda e per ritrovarli al meglio quando tornerà il freddo. Volendo, si potrà ripetere lo stesso trattamento prima di tornare a indossarli con frequenza ad autunno inoltrato.