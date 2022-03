Durante l’anno ci vestiamo in modo diverso non solo perché magari seguiamo la moda del momento, ma anche per proteggerci dalla pioggia o dal freddo. Nelle stagioni calde, invece, ci scopriamo di più, permettendo al corpo di rinfrescarsi ma anche, se si vuole, di prendere un po’ di sole. Al momento di fare il cambio armadio, oppure quando lo apriamo per prendere un capo di cui abbiamo bisogno, può essere necessaria un’operazione. Se dobbiamo, infatti, conservare delle giacche impermeabili perché è ormai estate, oppure le tiriamo fuori per metterle, è sempre bene dar loro una lavata. L’uso può averle sporcate, così come in armadio possono aver assorbito un odore sgradevole di chiuso. Per lavare giubbotti e piumini in lavatrice e non portarli in lavanderia, ci sono dei semplici passi da poter seguire:

innanzitutto, chiudere le cerniere a girare i capi da lavare al contrario;

inserirli in lavatrice, magari con un cartoncino acchiappacolore per evitare spiacevoli macchie;

chiudere lo sportello e selezionare centrifuga/scarico dai comandi della lavatrice. In questo modo toglieremo l’aria in eccesso all’interno dei giubbini.

Per lavare giubbotti e piumini in lavatrice e asciugarli facendoli tornare gonfi ecco alcuni facili metodi da seguire

Ecco come continuare:

ora scegliere il lavaggio per capi sintetici a 30 gradi per un tempo breve, mentre la centrifuga sarà sui 1000/1200 giri;

per quanto riguarda il detersivo, sceglierne uno liquido delicato oppure uno per capi colorati. Basterà metterne 25/30 ml e, se si vuole, aggiungere, dopo aver avviato la lavatrice, un po’ di candeggina delicata, specialmente se stiamo pulendo capi bianchi. Per quanto riguarda l’ammorbidente, può essere evitato oppure usarne molto poco.

Ora passiamo all’asciugatura:

i giubbini e i piumini possono essere messi sul balcone ad asciugare, magari con l’aiuto di una stampella. Soprattutto quelli imbottiti in piuma d’oca. Dovremmo ogni tanto scuoterli un po’, in modo che si gonfino;

disponendo dell’asciugatrice, scegliere la modalità delicata e l’asciugatura a tempo. Basteranno 50 o 60 minuti. All’interno si consiglia di mettere delle palline adatte per smuovere le imbottiture e anche per ridurre le pieghe;

dopo aver tirato fuori i piumini, girarli dal lato dritto e posarli su un piano. A questo punto posizionare le mani ai lati e unirle come se volessimo applaudire. Farlo anche sulle maniche, dal polso alla cucitura dell’ascella. In questo modo potremo ottenere giubbini belli gonfi e pronti da indossare.