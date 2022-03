Quando si tratta di carne uno dei problemi che ci ritroviamo ad affrontare è la giusta morbidezza. Basta fare anche solo un piccolo errore di valutazione ed ecco che la carne risulta secca e stopposa.

Con carni come vitello o pollo la marinatura aiuta ad evitare questo fastidioso problema. Purtroppo però non è altrettanto semplice con il maiale. Sembra proprio che l’unico modo di gustare una fettina di maiale succulenta sia friggerla. Preparando una cotoletta gratinata la carne rimarrà ben morbida grazie all’uovo.

È proprio vero che “fritto è buono anche un sasso”, ma non è una pratica molto salutare. Soprattutto se soffriamo di colesterolo alto sarebbe meglio preferire metodi di cottura diversi.

Serve solo un filo d’olio per cucinare questo succoso filetto di maiale al forno così morbido anche senza friggerlo

Questa ricetta è il giusto compromesso per chi non vuole esagerare con l’olio ma gustare una fettina succulenta. Vediamo come preparare un filetto di maiale da leccarsi i baffi che conquisterà tutti.

Ingredienti:

1 cipolla;

500 gr di filetto di maiale;

40 gr di funghi secchi reidratati;

2 pomodori;

paprika;

prezzemolo tritato;

sale e pepe q.b.

Procedimento per la carne:

Tagliamo la cipolla grossolanamente e disponiamola sul fondo di una pirofila. Andrà bene quella di alluminio o una classica teglia, ma se l’abbiamo in vetro ancora meglio;

Prendiamo il filetto di maiale e dividiamolo in due o tre fette abbastanza spesse. Con il coltello incidiamo uno dei due lati creando tanti quadratini. Questo passaggio è fondamentale per velocizzare la cottura e far cuocere bene l’interno;

Saliamo la nostra carne e disponiamola sopra il letto di cipolle senza farla sovrapporre. Un po’ di pepe e una spolverata di paprika dolce, o anche piccante, e il prezzemolo;

Prendiamo i funghi che possono essere secchi e reidratati, oppure freschi o surgelati. Se dovessero essere freschi o surgelati andranno prima cotti velocemente in padella. Disponiamoli con cura su ogni fetta in modo più omogeneo possibile;

Prendiamo i pomodori, meglio se da sugo come i San Marzano, ma anche i pomodorini vanno bene. Tagliamoli a fette e completiamo lo strato posizionandoli sui funghi;

Un altro pizzico di sale, un solo giro d’olio e ricopriamo la pirofila con un foglio di alluminio. Inforniamo a 180° gradi in forno preriscaldato in modalità ventilata per 40 minuti circa. In base allo spessore del filetto ci vorrà più o meno tempo.

Una gustosa alternativa

Quindi, serve solo un filo d’olio per cucinare un piatto davvero invitante senza l’aggiunta di troppi grassi. Anche se volendo possiamo mettere qualche fetta di mozzarella a fine cottura e infornare per altri 5 minuti in modalità grill. Non sarà un piatto dietetico ma sicuramente molto buono.

Se invece non amiamo particolarmente la cipolla possiamo sfruttare la mollica di pane, ma non per impanare il maiale. La utilizziamo solo sulla superficie per dare ulteriore morbidezza senza la pesantezza della frittura. Così la bistecchina sarà succulenta e adatta anche a chi non ama i sapori troppo decisi.

