Le piante pendenti o cosiddette a cascata possono dare un tocco di stile ad ogni angolo della casa. Pratiche e facili da coltivare, basta un vaso decorato per creare la mensola perfetta uscita da un catalogo d’arredamento.

Tra le più famose e gettonate troviamo sicuramente il pothos e il falangio. Richiedono poche cure e si possono modellare a piacimento tagliando i rametti giusti. Però diciamo che queste piante, anche se bellissime, sono un po’ tanto comuni.

Basterà fare un salto a casa di amici per notare che praticamente hanno tutti le stesse specie. Se vogliamo dare un tocco di originalità e classe alla nostra casa, ecco quali piante preferire.

Invece del noioso pothos o del tradizionale falangio ecco 3 raffinate piante pendenti così belle da far invidia a tutti

La prima pianta che sta davvero bene in tutte le case è sicuramente l’Eschinanto. Abbiamo già parlato della specie definita pianta a rossetto, ma questa è ancora più particolare. Infatti questa specie ricadente ha delle foglie estremamente originali e insolite tanto che viene chiamata “rasta”. Le sue foglie ritorte danno l’idea di tanti riccioli verdi bellissimi per arredare mensole e mobili alti. Diverse le cultivar in commercio, scegliamo quelle dalla forma che più si adatta al nostro stile.

Tradescantia o tradescanzia

Anche chiamata erba miseria, questa pianta neotropicale è perfetta per dare anche un tocco di colore. Infatti in base alla cultivar, si trovano specie dalle foglie con bellissime sfumature dal viola al lilla. È la pianta perfetta per chi non possiede il pollice verde ma vuole un tocco di verde per arredare la casa.

È super resistente ad ogni avversità e non richiede molta acqua o luce per crescere rigogliosa. Meglio ancora se la posizioniamo all’ombra, magari spostandola all’esterno in primavera per far spuntare dei graziosi fiorellini viola.

Per finire parliamo della Ceropegia woodii, la corona di cuori perfetta per le più romantiche. Le sue foglie piccole e carnose hanno proprio l’aspetto di tanti cuoricini infilati in un filo sottile. Posizionando questa piantina in un vaso di design possiamo abbellire anche scaffali da salotto o librerie.

A differenza della tradescanzia, la ceropegia ha bisogno di molta luce solare, ma non di raggi diretti. Evitiamo troppe innaffiature, controlliamo sempre il terriccio e diamole acqua solo se ormai asciutto.

Un’ultima pianta che merita una menzione d’onore è la Coelogyne Massangeana, una varietà di orchidea. Una piantina interessante che sboccia in fiori davvero particolari e pendenti. Non ci sembra possibile ma in realtà esistono specie di orchidee che hanno fiori che si sviluppano a cascata.

Quindi, invece del noioso pothos o del tradizionale falangio decoriamo casa con una di queste piante scenografiche. Non ci resta che cercare nel vivaio più vicino o chiedere al nostro fiorista di fiducia una di queste bellezze.

