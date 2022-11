2 rimedi della nonna che potrebbero curare le verruche in modo naturale e non invasivo

Curare il proprio corpo è importante per prevenire tanti spiacevoli inconvenienti. Mantenere la pelle sana e idratata, per esempio, ci permetterebbe di scongiurare la comparsa di possibili verruche. Queste piccole escrescenze cutanee colpirebbero diverse zone, tra cui mani, piedi e viso. Sarebbero frutto di infezioni virali dovute, per l’appunto, alla diffusione di un virus particolare.

A seconda di dove si formano e quante ce ne sono, le si potrebbe combattere con metodi più o meno invasivi. Ma, volendo tentare prima con una soluzione più leggera, si potrebbe chiedere aiuto a qualche rimedio della natura. Ovviamente non è sicuro che eliminerà le verruche al 100%. Ma dati i bassi rischi per la salute, tentare dopo un consulto col medico non dovrebbe nuocere.

Perché si formano?

Le verruche sono di diversi tipi: le più diffuse sono quelle cosiddette “comuni”. I bambini nella fascia d’età compresa tra 10 e 15 anni sarebbero i più a rischio e quelli maggiormente soggetti a tale problematica. L’origine delle verruche potrebbe essere frutto di comportamenti errati da parte nostra. Una cattiva igiene personale e una scarsa cura della pelle potrebbero favorirne la crescita, ma non solo. Lesioni cutanee e difese immunitarie deboli sono altri due fattori da non trascurare. Infine, l’attenzione andrebbe rivolta anche verso l’uso di asciugamani e accappatoi in bagno o dopo l’attività sportiva.

Per prevenirle dovremmo innanzitutto tenerci lontani da chi ne soffre, in quanto la trasmissione avverrebbe per contatto. Curiamo la nostra cute, mantenendola idratata e medicando eventuali ferite e lesioni seppur superficiali. Ricordiamoci anche di indossare sempre le nostre ciabatte e infradito, soprattutto quando ci avviamo verso la piscina o per fare la doccia in palestra.

2 rimedi della nonna che potrebbero curare questo problema

Le verruche non sarebbero da considerare come banali inestetismi, come i classici punti neri sul naso. Inoltre potrebbero causare problemi sia estetici che motori, rendendo più difficoltoso l’allenamento per le gambe che svolgiamo regolarmente. Se è vero che esistono specifici trattamenti e soluzioni mediche per rimuoverle, ci sono altrettanti rimedi biologici che potrebbero aiutarci. Due di questi potrebbero apportare diversi benefici al nostro corpo, grazie alle proprietà che possiedono.

Il primo si baserebbe sull’utilizzo dell’olio di ricino. Basterà scaldare su un termosifone una garza e applicarvi sopra una dose modesta di prodotto. Dopodiché si massaggia in modo delicato la parte colpita da verruche, per almeno venti minuti. Ripetendo il tutto per due volte al giorno, potremmo vedere qualche risultato incoraggiante.

Il metodo successivo consiste invece sull’uso della betulla. Potremmo applicare la corteccia direttamente sulla verruca, oppure preparare una tisana con la polvere. Anche in questa situazione dovremo servirci di una garza umida, da tenere per 10 minuti al giorno. Ricordiamo che i 2 rimedi della nonna che potrebbero curare la problematica in questione non hanno il supporto di prove scientifiche. Solo con l’esperienza personale potremo ottenere dei risultati soddisfacenti o meno.