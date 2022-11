Un magico trucchetto per avere la pianta di limone sana per tutto l’anno

Se c’è una pianta che è più desiderata e cercata è sicuramente la pianta di limone. Questa può essere un albero da piantare in giardino, il limone appunto, oppure una pianta più piccola da coltivare anche in vaso. In entrambi i casi, i suoi frutti spunteranno per la gioia di chi ama stare in cucina e usarli un po’ dappertutto.

Il frutto del limone è tra i più versatili che si possa avere dalla natura. Ecco perché sarà molto utile sapere un magico trucchetto per avere la pianta di limone in ottime condizioni tutti i mesi, sia caldi che freddi. Il limone può essere usato in cucina per preparare dolci o come ingrediente aggiunto nella carne e nel pesce.

Ma le sue qualità interessano anche le faccende domestiche e permettono al nostro organismo di mantenersi in salute grazie ai benefici dei suoi nutrienti. Acqua e limone al mattino è un grande classico, così come usare l’acido del limone per la pulizia di qualche elettrodomestico.

Le caratteristiche della pianta

Secondo gli studi scientifici l’albero di limone ha la sua origine in India ed è una pianta sempreverde che appartiene alla famiglia delle Rutacee. È un ibrido tra il cedro e il lime, o l’arancio amaro e si è adattato poi a stare in tutte le parti del Mondo.

Certo, le sue origini gli fanno preferire un clima caldo, con l’esposizione al sole e temere il freddo. Ma con i giusti accorgimenti si può coltivare anche in Paesi con inverni rigidi. È fondamentale, però, dargli un terreno adatto. Questo deve essere leggermente acido ricco di sostanze organiche. Non ama calcare, sale o argilla.

I limoni possono spuntare diverse volte durante l’anno, l’importante è prendersene cura nel modo giusto. Questo vuol dire dare molta acqua e rispettare alcune condizioni quando fa freddo.

Il magico trucchetto per avere la pianta rigogliosa e in salute

Il segreto per non avere mai problemi con il limone, inteso come l’albero, è proteggerlo quando fa freddo. Se abbiamo deciso di avere una piccola pianta in vaso e vogliamo tenerla fuori, bisogna metterla accanto ad una parete in modo che sia al riparo dall’aria fredda e dalle intemperie invernali. Meglio se si porta all’interno.

Se la pianta è in giardino, allora bisogna coprirla. Ci sono dei tessuti appositi per mantenere la giusta temperatura all’interno. Inoltre, mai dimenticare di usare il pacciame per proteggere anche il terreno e le radici. Con queste piccole accortezze, il limone sarà sano e bello sempre, in primavera e in inverno.

Come tenere la pianta di limoni in casa

Il limone non sopporta il freddo, ma tollera bene il caldo, anche secco. In casa ci sono quasi sempre le condizioni per farlo stare bene, ma è importante permettergli di stare esposto al sole per almeno 6 ore ogni giorno. Questo significa metterlo davanti alla finestra o sul terrazzo nelle ore più calde della giornata.