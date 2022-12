Scopriamo cosa regalare a un uomo per Natale secondo il suo segno zodiacale

Arrivano le feste ed ecco i soliti dubbi su cosa regalare. Per il proprio compagno ci si può affidare ai consigli delle stelle, ecco come fare.

Ormai il ponte dell’Immacolata è passato e bisogna guardare alle feste natalizie. Non si scappa: è ora di fare i regali. E iniziano i soliti dubbi su cosa comprare alle persone care. Le wishlist di Amazon condivise sono sempre un’ottima idea, ma a volte si vuole magari fare una sorpresa inaspettata. Esiste davvero il regalo giusto? Forse no, ma di sicuro esistono i bei regali! Poiché molte donne in particolare se lo domandano, scopriamo cosa regalare a un uomo per Natale per riuscire a fare bella figura.

Oggi un consiglio speciale: provare a pensare ai doni natalizi attraverso i consigli delle stelle. Ogni segno zodiacale ha un regalo perfetto: questi sono i migliori regali in base agli Astri. Per Ariete, che è un segno di Fuoco, quindi dalla grande passione ed energia, ci vogliono forti emozioni. Un bel biglietto al concerto della band preferita sarà l’ideale. I Toro sono amanti della bellezza e di solito apprezzano i canoni classici. Un profumo sarà perfetto, ma anche un invito a cena fuori in un ristorante gourmet.

Gemelli è un segno un po’ troppo svampito per godersi un regalo classico come un oggetto. Meglio allora un bel pacchetto relax in una SPA, o biglietti per eventi culturali. La caratteristica principale dei Cancro è la sensibilità: ecco perché per loro le emozioni contano molto più di un semplice regalo. Un bell’album di foto, o un disco in vinile, od oggetti d’antiquariato sono regali perfetti per loro.

Scopriamo cosa regalare a un uomo per Natale e fare una bellissima figura

Tornando ai segni di Fuoco, c’è il Leone che di solito ha gusti molto rigidi. Per un uomo di questo segno l’ideale è qualche oggetto tecnologico di ultima generazione. Vergine è un segno estremamente esigente: per loro l’importante sarà non tanto la tipologia di regalo quanto il suo prestigio. Bilancia ama l’estetica e la bellezza, per questo un oggetto d’arte come un quadro o una foto d’autore sarà sempre ben apprezzata. Agli Scorpione piacciono i piaceri della vita e della buona tavola, ma sempre con raffinatezza. Ecco perché un’ottima scelta sarà sempre una bottiglia di vino di classe, oppure una bella camicia sartoriale.

Le Stelle spiegano cosa fare

Infine, gli ultimi segni dello zodiaco sono forse i più difficili. Sagittario, che non sa stare fermo, troverà il perfetto regalo in un viaggio, in una gita fuori porta, oppure in qualche evento legato allo sport. Il Capricorno è di solito un carattere riservato, poco incline alle chiacchiere e alle uscite in socialità. Per questo, bisogna toccarli sull’emotività e sull’interiorità. Il più classico dei regali, per loro, diventa perfetto: un bel libro. Anche un orologio o l’ancor più classico maglione sarà ben apprezzato. Gusti difficili per l’Acquario: vanno benissimo buoni per attività da poter fare in solitaria e per riconnettersi alla propria spiritualità, come dei corsi di meditazione. Infine i Pesci, gran romanticoni: a loro “basterà” una serata di passione con la dolce metà, oppure qualcosa di fatto a mano, con sentimenti sinceri.