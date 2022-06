Pasta al forno, parmigiana e cotoletta sono un classico per chi vuole riempire lo stomaco rimanendo soddisfatti. Dei classici da preparare in famiglia durante la settimana, ma anche come menù domenicale quando abbiamo invitati e non sappiamo cosa proporre. Semplici ma ricche pietanze che, però, non vanno molto d’accordo con l’estate, bisogna accendere il forno o stare davanti la padella colma di olio bollente. In questo modo cucinare non diventa più un piacere ma letteralmente una punizione.

Molti si dilettano con insalate di riso con sottaceti e tonno in scatola, paste fredde alla caprese o cous cous vegetariani. Piuttosto, d’estate è meno faticoso preparare piatti freddi, meglio ancora se non prevedono l’uso dei fornelli o del forno.

Dimentichiamo pasta fredda e insalata di riso, per rimanere freschi prepariamo questi 3 veloci piatti estivi senza cottura ed economici

In cucina usare la fantasia è determinante per mangiare bene con l’obiettivo di esaltare profumi e sapori, mescolando tra loro vari ingredienti. Potremmo creare una ricetta buonissima e a basso costo, sfruttando gli alimenti a crudo e giocando con condimenti leggeri, erbe aromatiche e spezie. Un’idea decisamente fresca ed estiva è preparare un’insalata meno classica, che è anche un piatto unico. Per realizzare 4 porzioni serviranno:

3 zucchine;

250 gr di feta o fiocchi di latte;

una cipolla di tropea;

un cetriolo grande;

80 gr di noci;

menta fresca;

yogurt greco q.b.;

sale, olio, pepe.

Basterà tagliare a julienne le zucchine e i cetrioli, e, dopo aver eliminato la buccia, aggiungere le cipolle affettate finemente, i cubetti di feta, noci sbriciolate e i restanti elementi. Serviamo con del pane azimo o dei crostini da accompagnamento.

2 ricette originali

Dimentichiamo pasta fredda e insalata di riso, dunque, e prepariamo un’originale cheesecake salata con pochi elementi genuini. Utilizziamo per una tortiera da 20 cm foderata con carta:

100 gr di crackers o fette biscottate integrali;

140 gr di ricotta fresca;

400 gr di formaggio spalmabile;

400 gr di pomodorini;

basilico;

olio, sale.

Tagliamo i pomodorini e mettiamolo sul fondo dello stampo, versiamo il formaggio spalmabile. Come ultimo strato dovremo mettere i crackers tritati con la ricotta. Mettiamo in freezer per 15 minuti circa, poi capovolgiamo su un piatto e condiamo con olio EVO, basilico e sale. Una portata che sicuramente nessuno si aspetterà.

La terza ricetta è perfetta per chi non ha molto tempo per cucinare e non vuole spendere troppo, va bene come aperitivo ma anche come pranzo veloce. Quindi, acquistiamo dei crostini croccanti, oppure ricicliamo del pane dei giorni precedenti, spalmiamo del saporito gorgonzola dolce o dello stracchino. A parte, tagliamo a metà una manciata di mirtilli e tritiamo grossolanamente delle noci e aggiungiamole sopra il formaggio. Terminiamo questo semplice piatto versando a filo del miele.

