Gli italiani amano parlare di astrologia. Per questo quasi tutte le riviste e moltissimi programmi tv hanno alla fine una piccola rubrica dedicata. Spesso però si tratta di previsioni settimanali, mensili e annuali che prendono in considerazione solo alcuni movimenti nel cielo. Molti di questi però sono dati dai pianeti veloci, Mercurio, Venere e Marte oppure dai transuraniani. Per questo oggi parliamo di un asteroide e di un punto nel tema natale che risultano molto particolari, anche senza essere messi in comunicazione. Infatti è potente e purificante questo transito che tocca alcuni punti scoperti in ognuno di noi. Scopriamo insieme che cosa significa e chi è nella ruota zodiacale che la sente maggiormente.

Due nomi abbastanza sconosciuti per i neofiti, Chirone e Lilith

Prima di addentrarci nel dettaglio presentiamo i due corpi celesti protagonisti. Il primo è Chirone, il guaritore ferito. Questo asteroide, infatti, rappresenta il punto in cui nella nostra vita siamo stati più esposti a duri colpi. Prendersi cura di questa parte però può portare a un grande sollievo e a un’enorme crescita personale. Lilith invece è un lato ombra del nostro femminile, una zona in cui siamo spesso stati trattenuti e su cui ci sentiamo molto fragili.

Potente e purificante questo transito del cielo che toccherà due segni zodiacali

Attualmente Chirone si trova in Ariete mentre invece Lilith è nel segno del Cancro ed entrambi sono all’incirca al 15esimo grado dei due rispettivi segni. La posizione indica una quadratura, quindi una tensione fra le due energie che devono essere integrate per lavorare bene insieme. Da una parte abbiamo quindi una ferita nell’io, una difficoltà a essere o a mostrarsi se stessi che richiama dei valori arietini troppo a lungo bistrattati. Questa situazione però si collega a un trauma che parla delle tematiche più care al Cancro. Fra queste ci sono quindi la femminilità, il bisogno di sicurezza, la maternità e la devozione alle proprie radici.

Molti nativi zodiacali, ma soprattutto Cancro e Ariete, potrebbero avere la necessità di rimettersi in discussione e avere la paura di abbandonare tutto ciò che risulta familiare. La scelta però si articola in queste due polarità molto differenti. In particolare questo evento avrà particolare effetto su di noi se abbiamo dei pianeti personali di nascita che sono posizionati nel grado sopra citato.

Lettura consigliata

