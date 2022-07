Che sia estate o inverno, metterci seduti sul divano e guardare un buon film è un piacere che non conosce stagioni. Il problema però, specialmente se si parla di Netflix, è trovare quello che ci piace. Nonostante ultimamente siano stati eliminati dal catalogo svariati titoli, l’offerta è ancora ricchissima. Questo porta a passare interminabili serate a scegliere e valutare quale sia il film giusto per poi accontentarci di quello che già abbiamo visto 100 volte.

Ma recentemente è approdato un film da non perdere diretto dal regista premio Oscar Jordan Peele.

2 ore di pura tensione con questo film del regista premio Oscar da vedere assolutamente su Netflix

Il film in questione è “Us” letteralmente “Noi”.

Il film comincia negli anni ’80 in un luna park dove mamma, padre e la piccola Adelaide, stanno trascorrendo la serata. In un momento di disattenzione i genitori perdono la bambina che si avventurerà dentro la casa degli specchi all’interno della quale vedrà qualcosa che la segnerà per tutta la vita. Segue poi un salto temporale ai giorni d’oggi dove Adelaide, ormai cresciuta, sta trascorrendo le vacanze con il marito e i figli. Tutto sembra scorrere tranquillamente fin quando una sera a casa, la famiglia viene aggredita da 4 persone. Sarà scioccante scoprire che quei 4 individui hanno in tutto e per tutto le sembianze della famiglia di Adelaide.

Cuore in gola

Tra inseguimenti, rivelazioni scioccanti, e scoperte da brividi saranno 2 ore di tensione pura con questo film.

Il film è stato diretto nel 2019 dal regista Jordan Peele che vinse il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale di “Get out – Scappa”.

Al momento dell’uscita fu letteralmente acclamato dalla critica ricevendo il 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. La ragione è che dietro le spaventose atmosfere horror è nascosta una velata critica sociale al sistema americano che potremo apprezzare una volta arrivati al finale.

Insomma, in questo film c’è tutto quello che serve per passare una serata ricca di emozioni, ma non finisce qui. Se siamo appassionati dell’alta tensione Netflix propone tanti titoli per rimanere con il fiato sospeso. Uno di questi è l’intrigante Il gioco di Gerald, tratto dal romanzo del maestro del brivido Stephen King.

Lettura consigliata

Divoreremo questa sconvolgente serie su Netflix che ha tenuto incollato allo schermo tutto il Mondo