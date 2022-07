Per chi vuole perdere peso la bilancia diventa spesso una nemica. Pesarsi è un momento terribile per chi sta facendo un percorso di dieta. Eppure potrebbe essere il contrario. Lo studio di un’università inglese ha dimostrato che la frequenza della pesata può impattare sul risultato finale, per un motivo che potrebbe sorprendere.

Perdere peso non è semplice, occorre fare dei sacrifici piccoli o grandi che siano. Per superare le difficoltà, specialmente quelle iniziali, occorre una forte motivazione. Senza la volontà di riuscire a ottenere dei risultati molte persone che iniziano un percorso di dimagrimento lo lasciano a metà. Molti già nella prima fase.

Mantenere alta la motivazione non è facile. Anzitutto bisogna aver ben chiaro qual è l’obiettivo da raggiungere. Per esempio nel caso del percorso di dimagrimento, è fondamentale avere chiaro qual è il target di peso e quanti kg dovremmo perdere.

Naturalmente sarà importantissimo anche individuare durante tutto questo percorso dei sotto obiettivi. Per esempio impegnarsi a perdere un certo peso ogni settimana.

Chi vuole perdere peso e ridurre la pancia potrà rimanere sorpreso scoprendo che questo metodo potrebbe fare dimagrire più velocemente

Ecco perché diventa importante pesarsi con regolarità e frequenza. Uno studio dell’università inglese di Manchester, pubblicato sul Journal of medical internet, avvalorerebbe questa ipotesi. Questa ricerca, durata 4 anni, ha analizzato i risultati di 975 persone che seguivano un percorso di dieta. I risultati mostrano che le persone che si pesavano più frequentemente hanno ottenuto una maggiore perdita di peso e più velocemente. Secondo i risultati della ricerca, in 12 mesi chi usava più spesso la bilancia ha perso in media un chilo più degli altri.

Avere sempre sotto controllo il peso permette di aumentare la motivazione se si raggiungono i risultati previsti. Di contro, permette di introdurre dei cambiamenti immediati in caso i risultati non arrivino. È più facile rimediare quando un errore è piccolo piuttosto che quando questo diventa enorme. Pesarsi ogni due o tre giorni, magari sempre alla stessa ora è un modo per tenere costantemente sotto controllo il nostro peso.

Per chi vuole perdere peso e ridurre la pancia anche un selfie al giorno davanti allo specchio potrebbe aiutare a far dimagrire più velocemente. Chi si fotografa allo specchio con lo smartphone potrebbe dimagrire più rapidamente e meno faticosamente. Uno studio dell’università spagnola di Alicante ha confermato la validità di questo metodo. Lo studio ha analizzato 271 persone per 16 settimane. Grazie al selfie tre partecipanti su quattro hanno perso più peso rispetto a chi non si faceva la foto.

