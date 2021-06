Desideriamo uno sguardo magnetico che accentui la nostra espressività. Allora è su ciglia e sopracciglia che dobbiamo puntare. Per aprire l’occhio è fondamentale poter contare su ciglia lunghe e folte. Le sopracciglia, invece, sono il centro dell’espressione. Per questa ragione devono avere una forma che si adatti al nostro occhio.

Con l’avanzare dell’età, spesso le sopracciglia possono perdere peli e diradarsi. Ecco perché è importante fare buon uso di alcuni rimedi naturali capaci di rinforzarle e nutrirle. In questo articolo presentiamo 2 olii naturali straordinari che fortificano ciglia e sopracciglia per uno sguardo luminoso e sensuale. Ecco tutte le istruzioni per utilizzarli e ottenere i migliori risultati.

Sopracciglia e ciglia poco folte

La caduta delle sopracciglia può avere varie cause. Tra i problemi a cui si può ricondurre il problema si elencano carenze alimentari e vitaminiche, oppure periodi di forte stress. Ancora la presenza di batteri o funghi che hanno attaccato l’occhio, ma anche forme di dermatite e altre malattie come la psoriasi e l’ipotiroidismo.

Per le ciglia, un fattore di stress potrebbe essere l’uso di trucchi pesanti o inadatti. Un errore molto grave è andare a letto senza essersi struccati e aver rimosso il mascara. Le ciglia potrebbero reagire cadendo. Prima di tentare con qualsiasi rimedio, naturale o non, è bene consultare un medico per capire la fonte di questo disturbo. Solo successivamente si può pensare alla soluzione migliore per aiutare la ricrescita di ciglia e sopracciglia.

2 olii naturali straordinari che fortificano ciglia e sopracciglia per uno sguardo luminoso

Esistono più rimedi che aiutano a rinforzare queste due componenti dell’occhio. Tra i due che abbiamo scelto, il primo prevede l’utilizzo dell’olio di jojoba. Quest’olio naturale è capace di rafforzare e allungare le ciglia grazie alle sue proprietà benefiche. Infatti, il ceramide e gli acidi grassi contenuti nel jojoba nutrono ciglia e sopracciglia a ogni applicazione. Dopo qualche tempo anche la caduta si arresta.

Un altro olio poco utilizzato in questo campo ma molto efficace è quello di mandorle dolci. Col suo potere nutriente aiuterà i follicoli piliferi e li renderà più produttivi. L’applicazione dovrà avvenire almeno 3 volte a settimana, preferibilmente la sera prima di andare a dormire.

L’unione di questi due olii miscelati insieme ha effetti sorprendenti sullo sguardo. Per applicarli basterà bagnare leggermente un batuffolo di cotone e passare il composto sulle sopracciglia. Per le ciglia, invece, usiamo uno scovolino del mascara ben pulito. È importante che l’olio non coli sull’occhio, quindi stiamo ben attenti ad eliminare quello in eccesso.

