Sembra impossibile, e invece è realtà. In alcuni luoghi del Mondo è possibile comprare case anche alla cifra simbolica di un euro. Quest’idea fa capo ad un progetto che ormai risale a qualche anno fa, partito proprio nel nostro Paese.

Il primo luogo a sperimentare questa iniziativa delle case a 1 euro fu Salemi, in Sicilia, quando ancora era sindaco Vittorio Sgarbi.

L’idea aveva come obiettivo quello di salvare dal deperimento il patrimonio immobiliare presente in alcune zone d’Italia, abbandonate o dimenticate dai più. Il progetto ha preso piede e adesso ha varcato anche i confini nazionali, fino ad arrivare in un altro posto splendido.

Anche qui, infatti, sarà possibile acquistare una casa alla cifra simbolica di 1 euro. Scopriamo insieme di che posto si tratta.

Case a 1 euro in questo posto straordinario con clima mite tutto l’anno

Le isole Baleari

Stiamo parlando delle isole Baleari. Ogni anno queste isole sono prese di mira dal turismo di massa, per l’incredibile bellezza dei paesaggi, per il costo della vita e anche per la movida.

Sembrerà strano, ma anche qui ci sono delle zone più rurali che hanno subito un vero e proprio spopolamento. Di conseguenza, anche qui le amministrazioni comunali hanno avviato dei progetti per fare in modo di dare nuova vita al territorio.

Il bello è che ciò sta accadendo anche ad Ibiza. Ebbene sì, una delle mete più ambite del Mondo offre case a prezzi davvero stracciati.

Anche Formentera, Maiorca e Minorca

Nel territorio di Ibiza ci sono moltissime case che necessitano di ristrutturazione e, per questo, vengono vendute anche a prezzi davvero bassi.

E ciò non succede solo ad Ibiza: anche a Formentera, Maiorca e Minorca le occasioni non mancano. Esistono davvero tanti siti di annunci di vendita in cui è possibile farsi un’idea e decidere se è il momento giusto per pensare ad un investimento. Ecco perché si possono trovare case a 1 euro in questo posto straordinario con clima mite tutto l’anno.

