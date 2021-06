Gli armadi sono pieni di abiti che non indossiamo più perché troppo particolari, passati di moda o perché non ci entrano più. Per liberare spazio è possibile usare poche mosse per trasformare vecchi vestiti in denaro contante

In ogni città ci sono negozi che vendono abiti di seconda mano oggi definiti vintage. Se il negozio trattiene una percentuale troppo alta sulle vendite si può intanto chiedere loro una valutazione del prezzo di vendita dei capi. Di solito è più facile vendere capi di alta moda con marchi risonanti. Contano molto anche le condizioni di conservazione dell’oggetto. Per esempio per borse di pelle o addirittura coccodrillo è importante l’assenza di macchie o abrasioni che non sarebbero eliminabili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Guadagnare di più con la vendita on line

Vendere da soli tramite siti internet offre il vantaggio di non lasciare la commissione al negozio. Sono molti i siti in cui è possibile vendere e comprare vestiti di seconda mano.

Sui siti e sulle app fai da te il venditore deve anche dichiarare a quanto vuole mettere in vendita quell’abito. Per scegliere il prezzo la prima valutazione da fare riguarda il pregio e la rarità del capo stesso. Per esempio se è un abito di un grande stilista o se addirittura apparteneva ad un’edizione limitata. Poi bisogna valutare i dettagli di pregio. Per esempio la presenza inserti di pizzo o di pelliccia ed il loro stato di conservazione. In questi casi gli esperti dicono che si può chiedere circa il 70% – 80% del prezzo originale. Se invece è un capo più comune e da portare quotidianamente è bene rimanere sul 50% del prezzo originale.

Poche mosse per trasformare vecchi vestiti in denaro contante

Le taglie che si vendono meglio sono quelle intermedie che corrispondo circa ad una M oppure ad una misura compresa tra le 42 e 46. Per le taglie più rare, che meno persone cercano, è bene partire con un prezzo maggiormente scontato.

Delle belle foto sono di grande aiuto e l’abito dovrà essere stirato e senza parti mancanti come bottoni o fibbie. Saper cercare su questi siti significa anche potersi vestire bene spendendo cifre compatibili con uno stipendio ridotto.