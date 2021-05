Dai primi dati che stanno emergendo, dopo un’iniziale pessimismo, sembra che gli italiani stiano prenotando le prossime ferie nel nostro paese. Nonostante le “sirene” della concorrenza, a partire da Grecia e Spagna, ci sono buone possibilità finalmente di avere un’estate degna di questo nome. Ne approfittiamo anche per ricordare che la scorsa estate paesi come la Croazia, non hanno assolutamente tutelato le norme Covid 19. Cosa, che abbiamo ampiamente pagato in autunno con la risalita esponenziale dei contagi. Ecco, allora 2 meravigliose località turistiche affacciate sullo Ionio che tutti ci invidiano e che sono super vantaggiose nel rapporto qualità prezzo.

Una delle perle del Salento

Trovare una sola località del Salento che non sia affascinante è impresa davvero ardua. Senza considerare la straordinaria ospitalità di questa gente e la superba cucina. La prima meta che suggeriamo e Sant’Isidoro, località che, nonostante lo sviluppo turistico, resta ancora ambita per chi cerca rifugio dallo stress. La consigliamo soprattutto ai nuclei familiari con bambini piccoli, grazie alla possibilità di scegliere tra:

spiagge libere;

spiagge attrezzate;

mare che permette, grazie alla discesa moderata dei fondali, dei bagni in sicurezza anche coi più piccoli.

Marina di Pescoluse

Ci spostiamo di poco, tra le 2 meravigliose località turistiche affacciate sullo Ionio che tutti ci invidiano e che sono super vantaggiose nel rapporto qualità prezzo. Facciamo tappa a Marina di Pescoluse e, in questo caso, la consigliamo per esperienza personale. Oltre a essere molto centrale per gite in altrettante splendide mete vicine, come Santa Maria di Leuca, è una “location” davvero piena di vita. Qui, tra attrezzature, baby e luna Park, locali e ristoranti, non ci mancherà davvero nulla per una vacanza al top. Questa zona è stata anche ribattezzata, giustamente, le “Maldive del Salento”. Qui, infatti, gli appassionati di immersioni, troveranno dei fondali davvero strepitosi. Con flora e fauna marina, degne degli angoli incontaminati dell’oceano.

Approfondimento

3 mete low cost delle spiagge italiane per trovare poca gente e tanto risparmio in un mare cristallino