Dai che forse, finalmente ci siamo. Il Presidente Draghi ha annunciato le riaperture e, magari, è il caso di levare la polvere dalle valigie e prenotare la vacanza estiva. Quest’anno, più che mai meritata, non solo per i turisti, ma anche per gli addetti del settore ormai allo stremo. Ecco il suggerimento per 3 mete low cost delle spiagge italiane per trovare poca gente e tanto risparmio in un mare cristallino. Parliamo di: Rodi Garganico, Roccella Jonica e Teulada.

Una Sardegna a prezzi non proibitivi

Siamo da sempre abituati a pensare alla Sardegna, come rifugio di Vip, emiri e calciatori. In parte vero, ma esiste anche una Sardegna alla portata delle tasche di molti. Ci riferiamo a Teulada, parte sud di questa meravigliosa isola. Una meta che consigliamo a chi cerca davvero una vacanza all’insegna del relax, con spiagge caraibiche, natura incontaminata e insenature da Oscar. Case vacanza, alberghi, affittacamere e campeggi. Tanta scelta con prezzi anche a 40 euro a notte per una camera. Il Paradiso non è poi così costoso.

Nella Costa dei Gelsomini tra le meraviglie della Calabria

Ci spostiamo nella terra dei due mari, la Calabria e, più precisamente a Roccella Jonica, sulla Costa dei Gelsomini. Residence, case vacanza e hotel ci daranno la possibilità di soggiornare a prezzi davvero competitivi. Meta assolutamente consigliata per gli amanti delle immersioni, della buona cucina, della natura e del mare incontaminato. Sul web possiamo trovare offerte a partire addirittura da 31 euro a notte. Da non perdere.

All’interno del Parco del Gargano

Saliamo in Puglia per concludere le 3 mete low cost delle spiagge italiane per trovare poca gente e tanto risparmio in un mare cristallino. Facciamo tappa a Rodi Garganico, borgo di estremo fascino all’interno del Parco del Gargano. Qui, potremo trovare spiagge libere, ma anche attrezzate, per chi voglia godersi un relax tradizionale. Meta perfetta per budget non elevati e famiglie con bambini. Stando ai dati statistici ufficiali, una camera qui costa in media 38 euro a notte, ma con la possibilità di trovare sistemazioni anche a poco più di 30.

