Andiamo incontro alla stagione che più metterà a dura prova la salute del nostro capello. Sole, caldo, salsedine del mare, cloro delle piscine che riapriranno. Un mix devastante per la salute e la fibra della nostra chioma. Uniamoci poi magari piastre, phon e apparecchi vari per arricciare e lisciare e la frittata è servita. Probabilmente, se i nostri capelli potessero parlare, ci lancerebbero un grido di SOS.

Ma, non pensiamo che la colpa del capello secco sia solo delle nostre abitudini. Perché, se ci ritroviamo con i capelli secchi poche ore dopo averli lavati e trattati, la colpa è di questa sostanza di cui nessuno ci spiega l’effetto negativo sulla nostra chioma. A svelarcelo, una professionista del settore, giustamente più attenta alla salute dei clienti che alla vendita dei prodotti.

Il nemico dei nostri capelli ha un nome

Se ci ritroviamo con i capelli secchi poche ore dopo averli lavati e trattati, la colpa è di questa sostanza di cui nessuno ci spiega l’effetto negativo: i siliconi. Uniti al Peg e ai petrolati, sostanze presenti praticamente in ogni prodotto industriale. Cosa accade quindi al nostro capello, per farci sentire una sensazione comune dopo il lavaggio? Queste sostanze sono in grado di donare alla nostra chioma un momentaneo senso di morbidezza e, soprattutto di idratazione. Effetto dovuto al deposito sul capello di una vera e propria patina avvolgente. Ma, il problema è che, mentre questa patina agisce in superficie, alla radice, dove c’è la fibra del capello, avviene la seccatura.

Stiamo molto attenti a queste sostanze

E, se i siliconi fanno questo effetto sui nostri capelli, stiamo anche molto attenti ai cosiddetti Peg. Sono a tutti gli effetti dei derivati della raffinazione del petrolio e tra i maggiori protagonisti della sensazione di morbidezza che abbiamo nei capelli. Posto che le maggiori aziende di riferimento del settore lavorano in assoluta sicurezza e nel rispetto delle leggi, cosa possiamo fare? Se vogliamo eliminare dalla lista dei nostri prodotti queste sostanze, dovremo cercare shampoo e balsamo formulati con ingredienti naturali. Possibilmente biologici e ricchi di oli essenziali e vegetali. Questi estratti naturali avranno quindi il compito di rendere vellutati e morbidi i nostri capelli anche in profondità. Invitiamo anche alla lettura di approfondimento sulla bontà di un trattamento per i capelli a costo zero.

