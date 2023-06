2 libri molto intriganti da leggere per rilassarsi sotto l’ombrellone in questa calda estate 2023

La lettura è un hobby da coltivare giorno dopo giorno. Tra libri più o meno complessi sta il segreto di uno dei passatempi più apprezzati di sempre. Ci si potrà orientare dai grandi classici alle nuove uscite. Impossibile non trovare qualcosa che faccia al caso nostro.

Leggere è un hobby poco costoso e decisamente piacevole. Il periodo estivo è perfetto per scegliere da che libri farci accompagnare durante le vacanze. Possiamo optare per delle nuove uscite come anche per dei grandi classici. Nessuno ci obbliga a leggere qualcosa che non ci convince appieno, importante scegliere seguendo i propri gusti.

Tra i libri da leggere quest’estate troviamo “Le ricette perdute del ristorante Kamogawa” di Kashiwai Hisashi e “Vite immaginarie” di Marcel Schwob. Due libri molto diversi tra loro che sapranno conquistare il lettore pagina dopo pagina.

2 libri molto intriganti da leggere

Il primo romanzo di cui si tratterà è “Le ricette perdute del ristorante Kamogawa” dello scrittore giapponese Kashiwai Hisashi. Ambientato a Kyoto, ha come protagonisti un padre e una figlia proprietari di un ristorante particolare. Non una semplice osteria, ma un posto dove i clienti possono chiedere ai proprietari di scovare la loro ricetta preferita. Tanti esempi tra chi vuole riassaggiare il piatto che preparava sempre la moglie ormai morta e chi vuole tornare indietro all’appuntamento della vita.

Ricordi, tradizione e cucina fanno da padrone nella trama di questo intenso romanzo. Sei storie distinte scorrevoli e molto ben scritte da leggere e rileggere più volte. Ideale per chi ama il Giappone e le atmosfere magiche e misteriose del Paese del Sol Levante.

Vite immaginarie

Il secondo libro di cui si tratterà è “Vite immaginarie” di Marcel Schwob. Si tratta di un’opera che ha fatto la storia della letteratura. Sono 23 le vite immaginarie, alcune illustri, tra Paolo Uccello e Petronio, ma anche di personaggi sconosciuti. Tra questi troviamo un’ignota merlettaia di Parigi, ma anche criminali e prostitute. Un’opera che, per certi versi, potrebbe ricordare quelle di Borges. Un libro da scegliere se ci si vuole avvicinare al genere e all’autore.

Si legge velocemente e, dal momento che si tratta di storie diverse tra loro, potrà essere lasciato a metà e ripreso in qualunque momento. Vite abbozzate in pochi, magistrali tratti che ci coinvolgeranno lasciandoci senza parole. Uno scrittore che ha influenzato alcuni tra i più grandi autori del Novecento, tra cui lo stesso Borges, e Tabucchi. 2 libri molto intriganti da leggere più volte quest’estate.