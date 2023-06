Usciti nel 2023 questi 2 libri emozionanti sono da leggere quest’estate 

Al mare o in monragna non può mancare un buon libro. Farsi accompagnare tra le vicende narrate in “La città della Vittoria” di Rushidie e “Ragazze perbene” della Campofredo. Due libri uscirto da poco che ci conquisteranno il cuore.

L’estate è il momento ideale per mettersi a leggere nuovi libri. Se durante il periodo invernale il tempo potrebbe scarseggiare per via di lavoro, studio e impegni vari questo non accadrà durante le vacanze. Che sia una settimana o un mese poco importa, l’importante sarà scegliere con attenzione il libro che ci accompagnerà al mare o in viaggio. Tra questi “La città della vittoria” di Salman Rushidie e “Ragazze perbene” di Olga Campofredo

Usciti nel 2023 questi 2 libri emozionanti sono proprio da leggere

La prima opera di cui si tratterà è “La città della vittoria” dello scrittore Salaman Rushidie. Le vicende del romanzo sono ambientate in India dove, dopo una guerra tra regni la protagonista, una bambina di nove anni, fa un incontro molto particolare. La morte della madre l’ha distrutta ma una dea la sceglierà come suo tramite. Da l qui le vicende della bambina si intrecceranno con quelle della dea che si esprimerà attraverso la sua bocca. Verrà fondata Bisnaga, città della vittoria, e la bambina ne sarà vera protagonista e spettatrice. Le vicende di questa città attireranno il lettore e lo coinvolgeranno grazie ad una scrittura diretta ed efficace.

Ragazze perbene

Il secondo libro, uscito recentemente, di cui si tratterà è “Ragazze perbene” di Olga Campofredo. La protagonista è Clara, una ragazza che per sfuggire alla noia e alla monotonia della vita di provincia decide di trasferirsi a Londra. Il matrimonio di sua cugina la costringerà a tornare alle origini, l’incontro con le persone che conosceva durante l’infanzia non sarà semplice. In modo particolare perché proprio la cugina, classica ragazza perbene, ad un certo punto deciderà di far perdere le sue tracce per via di un misterioso segreto. Un libro coinvolgente che ci farà riflettere sulle ipocrisie nascoste tra le classiche persone considerate perbene.

Infelicità che si celano dietro a finti sorrisi e scelte obbligate. Ma cosa nasconde Rossella, la cugina di Clara? A volte ribellarsi alle convenzioni, al si è sempre fatto cosí e alle scelte prese da altri può trasformarsi in una salvezza. Clara l’ha capito sin da subito, dal momento in cui ha deciso di fare i bagagli e partire lontano. Usciti nel 2023 questi 2 libri emozionanti ci faranno compagnia in estate.