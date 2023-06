3 borghi liguri sul mare con spiagge di sabbia bellissime che faranno risparmiare soldi in hotel

Lerici è uno dei borghi liguri sul mare-Giorgio Galeotti, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Stai pensando di passare un weekend o le prossime ferie in Liguria? Forse ti piacerebbe risparmiare. Ecco 3 località splendide e ideali per mettere da parte qualche euro. Le loro spiagge di sabbia sono un invito a prendere il sole e faranno felici anche i bambini. Vediamo di quali luoghi parliamo e cosa offrono.

La Liguria è una Regione romantica, con tante perle nascoste sparse per il territorio. Spesso la si sceglie come meta marina, anche se a volte i prezzi potrebbero rivelarsi proibitivi. Per fortuna, scoprirai con piacere che non tutte le località fanno spendere un patrimonio per alloggiare in albergo. Infatti, ci sono 3 borghi liguri sul mare con spiagge di sabbia bellissime dove andare al risparmio. Non sono meno attraenti delle destinazioni più care e prometteranno qualche giorno di relax in compagnia delle onde.

3 borghi liguri sul mare con spiagge di sabbia bellissime a prezzi modici

Per la prima destinazione ci rechiamo in provincia di Savona. Qui, ad attenderci ci sarà il suggestivo paese di Laigueglia. Questo luogo è un misto di storia e natura, con una magnifica cornice collinare alle spalle. Gli scorci suggestivi dai quali ammirare il paesaggio circostante non mancano e alcune tradizioni si offrono ancora ai visitatori. La spiaggia di sabbia fine è tra i vanti locali e merita sicuramente una visita.

A pochi passi dalle Cinque Terre, invece, si trova il grazioso borgo di Levanto. È un’ottima soluzione per sistemarsi vicini al tratto di costa più amato della Liguria, pur guardando al portafogli. Tuttavia, ci si potrebbe benissimo accontentare del suo centro storico evocativo e dell’ampia spiaggia sabbiosa.

Sempre in provincia della Spezia troviamo poi Lerici, che offre sistemazioni economiche e una tradizione balneare ottocentesca. Il turista sarà di casa qui, grazie all’accoglienza riservata dagli albergatori. Il gioiello che incanta è la fantastica Baia Blu, cosparsa di sabbia dorata. Meritano, comunque, anche i litorali vicini della Venere Azzurra e di San Terenzo.

Cosa mangiare in Liguria: non solo il pesto

Quando si va in Liguria, si vorrebbero provare le specialità regionali. In questo senso, l’offerta è allettante e molto varia. Tra i piatti celebri ci sono le trofie al pesto, ma non solo. Durante il soggiorno, ci si potrà fermare in qualche negozio a comprare la famosa focaccia.

A stimolare l’appetito ci penseranno anche prelibatezze come la panissa, i corzetti e la farinata di ceci. Chiudono in bellezza il menù i dolcissimi baci di Alassio e gli irresistibili gobeletti di Rapallo. A te la scelta!