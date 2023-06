Quanto costa il caffè più economico d’Italia, dove si beve e tutti i suoi segreti

Il caffè, una delle prelibatezze italiane. Viene consumato in ogni parte del Mondo, ma in nessuna è buono come da noi. Con la moka o al bar, è unanimemente riconosciuto come il top. Certo, poi non bisogna abusarne, ma è uno di quei piaceri della vita che ogni italiano riconosce. Un piacere che oggi si paga mediamente più di un euro. Tranne in un posto particolare, dove costa una cifra davvero sorprendente. Scopriamo dove.

Anche il prezzo del caffè al bar, negli ultimi tempi, ha subito un’impennata, con il progressivo aumento del costo della vita. Certo, all’apparenza sono pochi centesimi e ci facciamo meno caso, ma questo non dovrebbe essere considerato un dettaglio. Ormai quasi ovunque si supera l’euro, quando fino a pochi anni fa si era intorno agli 80 centesimi. Eppure, non tutti gli esercizi commerciali hanno portato il costo del caffè sopra la fatidica soglia uno. In particolare, però, in Italia, esiste un bar che pratica un prezzo davvero incredibile e completamente fuori mercato, perché ben abbondantemente sotto l’euro.

Si trova in Sicilia, una delle terre più belle del Mondo che, quindi, possiede anche questo primato. Più precisamente in provincia di Palermo, in un paese di circa 3.000 abitanti.

Il caffè che costa meni in Italia si beve in Sicilia

Alia, è questo il nome del Comune in cui si beve il caffè più economico d’Italia. E lo è praticamente da sempre, grazie a un uomo, gestore di un bar del centro, che ha deciso di mantenere inalterato il costo di una tazzina da oltre 50 anni.

È più di mezzo secolo, infatti, che il prezzo della bevanda non si adegua all’inflazione. Questo perché il proprietario dell’esercizio commerciale ha sempre voluto che i suoi concittadini potessero permettersi il gusto di una tazzina in qualsiasi momento dell’anno.

Quanto costa il caffè più economico d’Italia ad Alia, in Sicilia

Ad Alia il caffè costa solamente 30 centesimi. Sì, quasi un quarto rispetto al prezzo medio attuale in Italia. Dalle 50 lire degli anni Sessanta al prezzo attuale. Con lo stesso storico fornitore, una torrefazione della provincia di Caltanissetta. Ebbene, in questo bar di Alia, i clienti vengono non solo per gustare un caffè economico, ma per la bontà del prodotto, unito poi a quello che lo accompagna, come paste, pasticcini e dolci vari, tutti rigorosamente fatti in casa.

Quanto costa il caffè più economico d’Italia, dunque? Soli 30 centesimi ad Alia, in Sicilia, a pochi chilometri dalla splendida Palermo. Un bar che offre non solo un prodotto, ma anche un modo di essere e che, per questo, è stato sempre premiato dalla sua gente.