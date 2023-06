Leggiamo questi 2 libri gialli scorrevoli e coinvolgenti che ci conquisteranno nell’estate 2023

Libri gialli e thriller perfetti per l’estate, da leggere al mare ma anche in viaggio. Un grande classico della letteratura ma anche una nuova uscita.

Tra i libri migliori da leggere mentre ci si rilassa in spiaggia troviamo i gialli. Romanzi che, tra omicidi e indagini, ci condurranno fino al tanto agognato finale. Tra le nuove uscite meritano la cronaca giuridica di Carrère, “V13”, ma anche “Un giorno di festa” di Joyce Maynard. Due romanzi molto diversi tra loro che ci regaleranno infinite emozioni. Ma oggi andremo alla scoperta di due romanzi gialli: “Rebecca” di Daphne Du Maurier e “La casa delle luci” di Donato Carrisi.

Leggiamo questi 2 libri gialli scorrevoli e coinvolgenti

Il primo romanzo di cui si tratterà è “Rebecca” scritto da Daphne du Maurier e pubblicato nel 1938. La protagonista appena ventenne incontra il vedovo Maxim de Winter che, dopo poco tempo, le chiede di sposarlo. La ragazza accetta e si trasferisce nella dimora di lui in Cornovaglia. Tuttavia, quella che a prima vista potrebbe sembrare una favola, si trasformerà presto in un vero incubo.

Infatti, la tenuta è molto elegante e questo mal si concilia con la semplicità della ragazza. Oltre a questo, uno degli elementi più inquietanti sarà rappresentato dalla onnipresenza della deceduta Rebecca de Winter, la prima moglie. Un ricordo ossessivo che non abbandona la casa né la mente della servitù. La governante, in primis, mostra aperta ostilità nei confronti della ragazza appena arrivata. Proseguendo nella lettura si scopriranno segreti e ostilità ben celati tra le mura del maniero. Tra questi anche un omicidio. Un romanzo che ha fatto la storia dei gialli, un climax di tensione che ci trascinerà nel vortice della follia.

La casa delle luci

Il secondo libro di cui ci occuperemo è l’ultima fatica dello scrittore Donato Carrisi “La casa delle luci”. La protagonista è una bambina che vive con una governante in una grande casa. La mancanza di genitori e di amici farà nascere dalla mente della ragazzina un amico immaginario dalle caratteristiche inquietanti.

Agli amanti delle opere di Donato Carrisi farà piacere ritrovare Pietro Gerber, personaggio già presente in altre storie. Ipnotista e addormentatore di bambini. Una storia al limite del paranormale che ci conquisterà. Un thriller scorrevole, inquietante al punto giusto e perfetto per essere letto anche sotto l’ombrellone. Quindi, leggiamo questi 2 libri gialli scorrevoli e coinvolgenti anche in spiaggia.