Si sta avvicinando il 15 di agosto e molti già vedono la fine delle ferie vicina. Come saranno i prossimi giorni, dal punto di vista astrologico? L’oroscopo di Ferragosto sorride a diversi segni, ma non tutti vanno d’accordo con gli astri. Non sarà un gran Ferragosto per l’Ariete che, in amore ma anche in salute, non godrà di grande energia. Meglio giocare in difesa e lasciar passare questa metà mese, in attesa di tempi migliori.

Il Toro dovrà solo aver pazienza. Come una rete da pesca, non dovrà fare altro che aspettare le sue “vittime”, anche in amore. La stanchezza fisica dei mesi precedenti, invece, fa fatica ad andar via.

Per la Vergine gira tutto per il meglio, meno invece per la Bilancia

I Gemelli, al contrario, si stanno ricaricando e non poco. Meno male, visto che poi, a settembre, dovranno affrontare sfide non facili e impreviste. E anche in amore la confusione non aiuta. L’oroscopo di Ferragosto sorride al Cancro, per il quale gira tutto a gonfie vele e a cui tutto andrà bene nei prossimi giorni. La vita di coppia non è mai andata così bene e, per chi è a casa, una fuga romantica di due giorni sarà il top.

Alcuni Pianeti sembra che ce l’abbiano con il Leone. Ogni cosa che diciamo o facciamo, chissà come mai, ci si ritorce contro. Dopo Ferragosto, però, le cose dovrebbero finalmente migliorare e allora portiamo pazienza. Sono giorni felici per la Vergine che si sta godendo vacanze davvero al top. Ogni cosa fila per il verso giusto e si ha una gran voglia di fare programmi per settembre. Anche di iscriverci a quei corsi che abbiamo sempre rimandato.

La Bilancia non è dell’umore giusto per affrontare i prossimi giorni. La bilancia, con la “b” minuscola, intesa come peso, ci rinfaccia i dolci di troppo mangiati in vacanza. E dopo tutta la fatica fatta, ci manda in bestia.

L’oroscopo di Ferragosto sorride al Cancro ma non a questi segni

Non è una notizia che i rapporti in amore dello Scorpione siano complicati. Siamo un segno fatto così. Prendere o lasciare. E chi sta accanto a noi si destabilizza. Peccato però, perché abbiamo una grande energia. Invece, sarà un Ferragosto tranquillo per il Sagittario che, in realtà, ha la testa già proiettata alla ripresa. Peccato, perché così non riusciamo a goderci niente di quello che stiamo vivendo nel presente.

I single del Capricorno andranno in depressione. Che invidia nei confronti di quelle coppie che prenotano il ristorante per la grigliata di Ferragosto. E non è che gli astri lascino intravedere destini migliori. Chissà come mai, ma all’Acquario, durante queste ferie, sono venuti fuori dolori impensabili. Tra l’altro, mai avvertiti durante l’anno. Il che ci manda di traverso giorni che dovrebbero essere dedicati al totale relax. I Pesci single sono sempre alla ricerca del grande amore. Peccato che le stelle non siano nostre alleate in questo senso. Almeno, dal punto di vista fisico, stiamo bene ed è già una bella notizia.

