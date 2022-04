Tra i romanzi usciti di recente ce ne sono alcuni davvero interessanti. In molti tendono a preferire i classici alle nuove uscite senza sapere che, anche queste ultime, potrebbero sorprendere.

Libri e romanzi molto appassionanti che coinvolgeranno il lettore con le loro trame piene di intrighi, amori e amicizia.

Per chi vuole addentrarsi nella scoperta dei classici leggendo un libro appena uscito si consiglia l’ultima opera della giornalista Daria Bignardi.

Infatti, “Libri che mi hanno rovinato la vita” ci permetterà di andare alla scoperta di autori di nicchia e poco conosciuti come il russo Sologub.

Sempre nel 2022 è uscito un romanzo storico scritto dalla giornalista Silvia Truzzi “Il cielo sbagliato”.

Questo romanzo italiano e storico uscito nel 2022 è un capolavoro pieno di intrighi da leggere tutto d’un fiato

Il romanzo narra la storia di due bambine mantovane che, nate a poche ore l’una dall’altra, si ritrovano ad affrontare vite diametralmente opposte.

L’una, Irene, nata in una famiglia abbiente, l’altra, Dora, in estrema indigenza.

Infatti, Dora orfana di madre cresce con la nonna avida e malvagia in una casa in cui, più che il denaro, manca l’amore.

Le vite delle due bambine si incrociano spesso sul sagrato della chiesa della città, l’una chiede l’elemosina mentre l’altra va a messa con la famiglia.

L’avidità della nonna di Dora, però, si rivelerà anche la sua salvezza. Per farle guadagnare denaro la spinge a lavorare come sguattera per una famiglia borghese di Mantova.

Presa sotto l’ala protettrice dei Benedini, Dora diventerà amica delle figlie dei padroni di casa e comincerà a studiare.

L’ambizione della bambina, poi ragazza e donna, si fa sempre più forte pagina dopo pagina. L’incontro con un modo di vivere nettamente diverso rispetto a quello cui era abituata la spinge a sognare in grande.

Tornare al punto di partenza non è concepibile e, per questo motivo, Dora decide di sposare il ricchissimo Eugenio, benché non innamorata. Il ragazzo è anche parente di Irene, ecco che le vite delle due tornano ad incontrarsi.

Un Mondo fatto di feste sfarzose, vestiti eleganti e spensieratezza all’ombra degli sconvolgimenti storici avvenuti dopo la Prima Guerra Mondiale.

L’avvento del Fascismo sullo sfondo tra violenza e contrasti, le feste al Vittoriale di Gabriele d’Annunzio e mille intrighi.

Un romanzo che parla di donne, povertà, diseguaglianze ed emancipazione da leggere tutto d’un fiato. Ecco perché questo romanzo italiano e storico uscito nel 2022 è un vero capolavoro che ci conquisterà.

Lettura consigliata

