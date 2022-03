Tra le persone ce ne sono alcune particolarmente attratte dal macabro e dall’horror. Solo così si spiega il continuo proliferare di serie televisive ma anche di libri che hanno come base questo tema.

I nati negli anni Ottanta e Novanta avranno ben presente la collana dei libri per bambini e ragazzini dei “Piccoli Brividi” scritti dall’autore americano R.L Stine.

Si tratta di libri brevi con storie spaventose e, a volte, dal finale tragico. Ma i Piccoli Brividi sono solo una parte molto ridotta, per ragazzini alle prime armi, della letteratura dedicata al terrore.

Tra gli autori cardine possiamo citare Edgar Allan Poe ma anche Howard Phillips Lovecraft. Oggi ci si concentrerà principalmente sulla vasta opera letteraria pubblicata da quest’ultimo. Infatti oltre ai romanzi ecco 3 racconti brevi molto famosi ottimi per avvicinare alla lettura anche i più scettici.

Sarà possibile acquistare volumi mastodontici contenenti tutta l’opera integrale tra racconti e romanzi brevi.

Dal momento che l’opera di Lovecraft è molto vasta ma ci sono alcuni racconti che dovrebbero essere assolutamente conosciuti. Tra tutti si tratterà di tre in particolare: “Il richiamo di Cthulhu”, “Colui che sussurrava nelle tenebre” e “La casa sfuggita”. Racconti brevi che saranno in grado di fare apprezzare la lettura anche a chi proprio non ne vuole sapere.

Oltre ai romanzi ecco 3 racconti brevi molto famosi da leggere tutto d’un fiato perfetti anche per chi non ama i libri

Il primo racconto di cui si tratterà è forse uno dei più significativi nella produzione di Lovecraft. Pubblicato nel 1928, “Il richiamo di Cthulhu” tratta del culto di Cthulhu scoperto per caso dal protagonista.

La storia è suddivisa in tre parti e dà il nome al Ciclo di Cthulhu. Si tratta di tre capitoli distinti tra loro sia per quanto riguarda l’ambiente che il tema trattato. Il sogno, il proibito, il Fato e il mostruoso si intersecano in questa storia che racchiude tutto il pensiero di Lovecraft.

Colui che sussurrava nelle tenebre

Sempre collegato al culto di Cthulhu questo racconto narra di un gruppo di alieni che vive pacificamente in mezzo agli umani.

Questa pace, tuttavia, durerà solamente fino al momento in cui questi alieni verranno scoperti da uno degli umani. Il racconto è molto semplice da leggere e interpretare anche se, per certi versi, inquietante.

La casa sfuggita

La casa sfuggita è verosimilmente uno dei racconti che più ha influenzato la letteratura ma anche la cinematografia successiva.

La storia è quella di una sorta di casa stregata capace di provocare la morte di tutti i suoi abitanti. A molti ricorderà il recente racconto e la serie televisiva di Hill House mentre altri storceranno il naso al paragone.

Mistero e orrore si intrecceranno in questo racconto con cui Lovecraft cercherà anche di spiegare per quale motivo la casa è diventata stregata.