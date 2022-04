Abbiamo visto nei giorni scorsi tutta una serie di idee e suggerimenti per le prossime gite dei nostri Lettori. Patrimoni dell’UNESCO come questo o incredibili edificazioni che ricordano le grandi imprese della storia al confine con la fantascienza. Ed è il caso di questa splendida meta, perfetta per ogni stagione. Organizzare una gita in Italia potrebbe essere la cosa più semplice di questo Mondo. Abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Oggi vedremo una meta doppia tra Veneto e Lombardia, tra storia, arte e turismo. 2 incredibili borghi che hanno fatto la storia italiana e che ancora oggi sono tra i più belli e famosi del Mondo.

Una delle perle del Lago di Garda

Sirmione si è meritata nella storia tanti soprannomi e, sicuramente quella di “perla del Garda” le si addice sicuramente. Partiamo subito da un consiglio pratico: non visitiamola nelle feste comandate. Il centro storico, tra i più belli del Mondo, è off-limits alle auto, tranne residenti e frequentatori degli alberghi. I parcheggi sono presi d’assalto e si rischiano lunghe ed estenuanti code. Buona l’idea invece di raggiungerla da qualche altro scalo del Garda, attraverso le comode e frequenti navi che collegano tutte le cittadine benacensi. Sirmione è stretta attorno al suo poderoso e bellissimo Castello Scaligero, che da 1.000 anni osserva tutto e tutti con aria aristocratica. Ma Sirmione è anche il relax delle Terme, il fascino delle Grotte di Catullo. I suoi parchi meravigliosi e il lungolago romantico. Le stradine piene di negozi e le piazzette che si aprono con la vista sul lago.

2 incredibili borghi che hanno fatto la storia italiana visitabili in una giornata tra onde cristalline, castelli e strutture militari da fare invidia a un documentario della TV

Pochi chilometri separano Sirmione da Peschiera del Garda. Qualche minuto di strada, ma con cambio di province e di regioni. Da Brescia e la Lombardia a Verona nel Veneto. Peschiera ci accoglie con le sue fortificazioni Veneziane e Asburgiche che fanno parte dei patrimoni dell’Unesco dal 2017. Un’opera difensiva mastodontica e ancora oggi in ottime condizioni che rappresenta il top nel Mondo e che tutti ci invidiano. Passeggiare tra le porte e le mura, i vicoli e il lago è una vera e propria meraviglia. Potremmo avere anche la fortuna di imbatterci in mostre ed esposizioni proprio all’interno dei bastioni per un’esperienza incredibile.

Lettura consigliata

Quasi sconosciuta ma bellissima ecco la meta low cost europea raggiungibile dai maggiori scali italiani e pronta a trasportarci in un sogno senza fine