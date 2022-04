Con i suoi quasi 20 gradi a gennaio è una delle mete preferite del turismo britannico e olandese. Una località bellissima che gli italiani ancora non hanno invaso, ma che potrebbe rivelarsi un’incredibile sorpresa. Servita anche dai principali scali italiani e con voli low cost da far impazzire anche gli esperti di prenotazione. La meta che vedremo oggi ha voti altissimi da parte dei turisti, che, sempre di più la stanno eleggendo anche a “location” perfetta per la pensione. La vita non costa tantissimo, l’ospitalità è di casa e si possono fare delle sontuose scorpacciate di pesce. Andiamo a scoprirla assieme, a meno di non avere già prenotato nella meta italiana più gettonata degli ultimi anni. Dunque quasi sconosciuta ma bellissima questa meta low cost che andiamo a vedere.

La città ideale per rilassarsi e vivere bene

Faro, splendida località dell’Algarve, in Portogallo è meta sempre più ambita dai turisti internazionali. Per gli inglesi, addirittura, vanta una media voti di 4,9 su 5. Un vero e proprio trionfo. Caratteristiche maggiormente apprezzate:

cordialità e ospitalità dei locali;

tranquilla ma comoda a tutti i servizi;

la vita non costa tanto;

varietà della cucina;

ampia scelta di pub, birrerie e sport bar.

Senza contare un mare, che poi è l’oceano, davvero bello, un clima mite anche d’estate e un’atmosfera generale che allontana lo stress.

Quasi sconosciuta ma bellissima ecco la meta low cost europea raggiungibile dai maggiori scali italiani e pronta a trasportarci in un sogno senza fine

“Con 1.000 sterline al mese si vive davvero bene”. Ecco una delle frasi più comuni degli inglesi che svernano a Faro. Col cambio ci vorrà qualche euro in più. Ma con uno stipendio da 1.200 euro al mese qui si fa veramente una bella vita. Allo stesso tempo i servizi sono ottimi e l’Italia non è così lontana in caso di emergenza. Cosa da non sottovalutare, perché spesso scegliamo mete bellissime ed economiche, ma magari a un giorno di viaggio dall’Italia. Mentre, per arrivare a Faro il tragitto è molto più veloce e, soprattutto, lontano da spazi aerei pericolosi e scenari di guerra altrettanto rischiosi.

Un tuffo nelle specialità di pesce e non solo di questa città

Quasi sconosciuta ma bellissima ecco la meta low cost europea che stupirà anche per la bontà del suo cibo. Sono davvero tantissime le specialità culinarie di una cucina mediterranea, ma con escursioni nelle culture estere. Piacciono tantissimo ad esempio i “petiscos”, l’equivalente delizioso delle tapas spagnole. Splendide le “Ameijoas” un piatto unico di mare con le vongole protagoniste, servite in una padella di rame. Molto gettonate le sardine in varie salse e il pollo, per chi lo ama, cucinato con le spezie e le erbette arricchite da salsine locali.

