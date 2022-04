Con i maggiori mercati azionari chiusi, gli operatori e soprattutto i risparmiatori, ne approfittano per fare il punto della situazione sui rispettivi portafogli. Assorbiti dall’evolversi del quadro geopolitico, in molti non hanno fatto caso ad un nuovo market mover, la stagione degli utili a Wall Street.

Ma altrettanto si può dire per chi guarda al panorama italiano. In nome del principio cardine di ogni investimento, ovvero la diversificazione, è importante sapere quali potrebbero essere, secondo alcuni analisti, i titoli sui quali puntare a Piazza Affari e sulle Borse mondiali. La volontà è sempre quella di proteggere il capitale dal grande nemico dell’inflazione, nemico che in questi mesi ha rialzato la testa. Anche perchè, a guardare dai dati macro pubblicati ultimamente, ogni rilevazione conferma un record al rialzo non solo per l’Europa ma anche per la Gran Bretagna, gli USA e persino per la Cina. Le cronache si stanno occupando della questione energetica e della volontà della Nazione di separarsi dal gas russo, ma parallelamente si avvicina sul mercato tricolore lo stacco dei dividendi previsto per il 19 aprile con i primi nomi in lista sul Ftse Mib.

Da qualche tempo, infatti, le cedole italiane sembrano essere generose ed in particolare in questo 2022. A dare una mano è stato anche il recente ritorno delle banche, prima costrette ad uno stop voluto dalla BCE a causa della pandemia. Banche che, come sappiamo, sono uno dei pilastri tra i settori del Ftse Mib.

I titoli sui quali puntare a Piazza Affari e sulle Borse mondiali secondo gli analisti per avere dividendi alti

Guardano l’orizzonte internazionale è facile pensare prima di tutto agli Stati Uniti come ad un punto di riferimento quando si parla di finanza e di investimenti. Ad esempio da BofA Securities giudicano Emerson Electric Co un titolo interessante perchè caratterizzato da stabilità e dividendi interessanti. Numeri alla mano si parla di un dividendo del 2,21% e da BofA hanno stabilito un target price sul titolo pari a 125 dollari. Approccio positivo, sempre in casa BofA, anche per General Dynamics Corp. con una cedola del 2,07% e un target a 280 dollari.

Ma parlando di cedole e stagione dei dividendi, come detto, anche Piazza Affari può vantare un buon momento. Infatti la settimana prossima si avranno i primi stacchi da parte di diversi nomi. Impossibile non pensare proprio al settore bancario. Tra i suoi rappresentanti martedì prossimo si delineano nomi come Banca Mediolanum, Banco BPM e Unicredit. Ma andando oltre ci sono anche Stellantis, Ferrari e Cnh Industrial.