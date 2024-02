Oggi Wall Street è rimasta chiusa per festività. In contesti similari sulle altre piazze azionarie internazionali i volumi si contraggono e le sedute di contrattazione sono interlocutorie. Nei prossimi giorni l’attenzione di tutti verrà posta sul setup che scadrà fra il 20 e il 21 febbraio. Stiamo osservando con grande attenzione e cautela la figura grafica che si è formata su alcuni mercati. Inizio del ribasso? Potrebbe! In contesti similari è accaduto così. Il gap lasciato aperto fra il 12 e il 13 febbraio sui mercati americani non è stato ancora colmato, nemmeno dal rimbalzo dei giorni successivi. Questo potrebbe essere un segnale di fine corsa al rialzo e che potrebbe condizionare anche gli altri mercati internazionali. Non dimentichiamo chequesti sono correlati con Wall Street con una probabilità del 76% circa. Si prepara un movimento direzionale? Ora i mercati inizieranno a scendere o continueranno a salire?

Un pattern rilevante sullo S&P 500

Se su questo importante indice azionario facciamo partire una trend line dal massimo del 27 luglio 2023 e un’altra dal massimo del 17 ottobre e poi 20 dicembre del 2023, queste si incrociano proprio fra la scorsa settimana e quella in corso. Questo swing chiama ribasso? Potrebbe! Se infatti, associamo a questa figura grafica cara a molti analisti tecnici, le dinamiche delle ultime settimane del Vix, non possiamo che stare in allerta.

A questi dati, posiamo ulteriormente associare un altro aspetto che viene dallo studio delle serie storiche: rialzi del 20% in 3/4 mesi (come sta accadendo dal 30 ottobre dello scorso anno) sono stati seguiti da ribassi successivi di 1/2 mesi di almeno il 10%. Se volessimo dare delle probabilità, al momento riteniamo che queste sono elevate e anche superiori al 70% che nei prossimi 30 giorni verranno segnati prezzi inferiori agli attuali di almeno il 3%.

Nel nostro percorso campione dieale al rialzo ci potrebeb ancge stare un altro 2/3% nel breve termine, ma presto questo movimento da ottobre ad oggi (nei prossimi 30 giorni) potrebbe subire un ridimensionamento anche veloce.

Ora i mercati inizieranno a scendere o continueranno a salire? I livelli di breve termine

Alla chiusura della seduta di contrattazione del 16 febbraio i listini azionari segnato i seguenti prezzi:

Dax Future

17.134

Eurostoxx Future

4.763

Ftse Mib Future

31.775

S&P500

5.005,57.

Quali sono i livelli che manterranno al rialzo il trend in corso? Chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.847

Eurostoxx Future

4.671

Ftse Mib Future

31.050

S&P500

4.920.

Domani riaprirà Wall Street e come al solito detterà il passo.

